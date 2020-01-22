شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة ودية بين البارالمبية ومنتخب السباحة لتحفيز اللاعبين قبل السفر إلى بطولة إيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت دكتورة حياة خطاب رئيسة اللجنة البارالمبية، جلسة مع الجهاز الفنى ولاعبى منتخب السباحة وأسرهم بمقر اللجنة، وذلك لتحفيزهم خلال المرحلة المقبلة استعدادًا للدورة البارالمبية بطوكيو، خاصة لأن أغلب القوام الأساسى للمنتخب من الناشئين والذين لهم مستقبل باهر فى اللعبة، وتعتمد عليهم اللجنة فى الدورات البارالمبية المستقبلية بشكل أكبر من دورة طوكيو.

شهدت الجلسة مناقشة عدد من أعضاء المجلس لطلبات أسرة السباحة والتأكيد على رعاية الأبطال والجهاز الفنى بقيادة شريف حبيب المدير الفنى للمنتخب، حيث حضر كل من دكتور أحمد آدم وإبراهيم أمين ودكتور أشرف العجيلى ومحمد يحيى يوسف أعضاء المجلس.

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وطلبت رئيسة اللجنة وأعضاء المجلس من جميع اللاعبين ضرورة تحقيق أرقام جيدة خلال بطولة إيطاليا الدولية، خاصة أن لعبة السباحة هى لعبة رقمية، وذلك لزيادة عدد اللاعبين المحققين للأرقام التأهيلية لدورة طوكيو عن الستة لاعبين المحققين من قبل، والانتظار لحين وصول كوتة السباحة المحددة لإعداد السباحين المشاركين فى دورة طوكيو.

وكان هناك ستة لاعبين حققوا الأرقام التأهيلية خلال بطولتى جلاسكو ولندن فى العام الماضى وهم: أحمد حسن وأحمد حشاد وعمرو السوهاجى ويوسف محمد وآية ايمن عباس وملك حسين.

ومن المنتظر أن يلحق بهم علاء مرسى وإسلام محمد وزياد هشام، وذلك بعد المجهود الكبير من أعضاء الجهاز الفنى للمنتخب الذى يضم أيمن الجندى المدرب العام و عماد مدبولى مدرب وإداري الفريق وأحمد سمير أخصائى العلاج الطبيعى ودكتور هاجد العنتبلى طبيب الفريق.