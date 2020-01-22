شكرا لقرائتكم خبر عن بركات: تغيير موعد أمم 2021 فى صالح مصر.. ولست سعيدًا بنتائجنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد بركات مدير منتخب مصر أن تغيير موعد بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون لتنطلق فى شهر يناير من العام المقبل بدلاً من شهر يونيو لنفس العام يصب فى صالح منتخب مصر بسبب درجات الحرارة.

تابع بركات فى تصريحات لـ"برنامج وان تو" على إذاعة ON SPORT FM كنا سنتأثر بارتفاع درجة الحرارة والرطوبة فى بطولة الكاميرون حال إقامتها فى يونيو ولكن تعديل الموعد وإقامتها فى الشتاء أفضل للاعبي المنتخب المصري.

تطرق بركات عن قرعة تصفيات كأس العالم 2022 مؤكدًا أنها جيدة ولا نريد التضخيم والتهويل وأيضًا "مش عاوزين نقول إنها مجموعة سهلة، وسنبذل قصارى جهدنا للفوز وتصدر المجموعة والتأهل للدور الأخير".

أضاف نجم الأهلي والمنتخب السابق: "نتائج المنتخب أمام كينيا وجزر القمر وانتهاء اللقاء بالتعادل ليست بداية جيدة ولكن واجهتنا ظروفًا صعبة ولن تتكرر فى المباريات المقبلة، على رأسها توقف الدوري لأكثر من 40 يومًا، والإصابات مؤثرة مثل حمدي فتحي وأحمد جمعة ومحمد صلاح وأحمد كوكا، بخلاف أزمة لاعبي بيراميدز".

أقيمت، أمس الثلاثاء، قرعة الدور الثانى لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022، وأسفرت عن تواجد منتخب مصر فى المجموعة السادسة التى تضم كلاً من الجابون وليبيا وأنجولا.

وتم تقسيم المنتخبات الـ40 إلى 10 مجموعات، وتضم كلاً مجموعة 4 فرق، يقام بينهم دورى من دورين، على أن تصعد المنتخبات أصحاب الصدارة للدور الثالث والأخير من سباق التصفيات.

كما يتم تقسيم المنتخبات العشرة المتأهلة للمرحلة النهائية إلى قسمين، يضم كل منهما 5 منتخبات حسب التصنيف الدولى، ويقابل كل منتخب من التصنيف الأعلى نظيره من التصنيف الأقل بنظام الذهاب والإياب، ويتأهل الخمسة الفائزين مباشرة للمونديال، وتم توزيع المستويات على المنتخبات المشاركة فى التصفيات بناء على آخر تصنيف للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، الصادر فى ديسمبر من العام الماضى، والذى شهد تواجد مصر فى المستوى الأول.

وتعتبر مواجهة مصر وليبيا أحد الديربيات العربية فى الكرة الأفريقية، حيث التقى المنتخبان 18 مرة من قبل، نستعرضها فى التقرير التالي:

1- فوز مصر فى 12 مباراة

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تواجه منتخبا مصر وليبيا فى 18 مباراة، حقق فيها الفراعنة الفوز 12 مرة، حيث كانت المواجهة الأولى فى 6 أغسطس 1953 بدورة الألعاب العربية، والتى استضافتها الإسكندرية وفاز منتخب مصر بأكبر نتيجة بـ 10 – 2 أحرزهما وقتها الديبة" هاتريك، وشريف الفار وسيد الضظوى هدفين، أحمد مكاوى، حودة، وآخر مواجهة فى يونيو 2016 في المباراة الودية التي انتهت بفوز الفراعنة بهدفين نظيفين.

2- فوز ليبيا 3 مرات

فى المقابل فاز المنتخب الليبى فى ثلاث مباريات كان آخرها تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2004 بالفوز 2/1.

3- 3 مواجهات بالتعادل

كما شهدت مواجهات الفراعنة مع المنتخب الليبى التعادل فى ثلاثة لقاءات، كان آخر لقاء فى 21 نوفمبر 2007 بالدورة العربية بالقاهرة.

4- 46 هدفا للفراعنة

فى تاريخ مواجهات الفريقين الـ17 أحرز منتخب مصر 46 هدف بينما أحرز المنتخب الليبى 18 هدفاً.