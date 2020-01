شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. حفلة وداع نجوم الأهلى لـ وليد أزارو بعد رحيله للسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعد نجوم النادى الأهلى، حفلة وداع لزميلهم المغربى وليد أزارو مهاجم المارد الأحمر عبر إنستجرام، وذلك بعد إعلان القلعة الحمراء انتقال المهاجم المغربى لصفوف الاتفاق السعودى لنهاية الموسم على سبيل الإعارة، نجوم الأهلى أرسلوا عبارات الوداع والدعم لزميلهم فى رحلته الجديدة متمنين له المزيد من التألق والعودة مجددًا لارتداء الفانلة الحمراء.

البداية مع حسام عاشور كابتن الأهلى الذى نشر صورته برفقة أزارو عبر إنستجرام وعلق قائلا: "ربنا يوفقك يا حبيبي مع الاتفاق وترجعنا تانى وتكسر الدنيا⁦".

فيما ودع التونسى على معلول ظهير أيسر النادى الأهلى زميله المغربى وليد أزارو، بنشر صورته برفقة أزارو عبر إنستجرام وعلق: "بالتوفيق يا أخويا وعشرة عمرى حتوحشنى جدًا يا أخويا.. بالتوفيق إن شاء الله وترجع بسرعة".







فيما ساند أيمن أشرف لاعب النادى الأهلى زميله المغربى وليد أزارو مهاجم الفريق بعد رحيله عن القلعة الحمراء حيث نشر أيمن أشرف صورته برفقة أزارو عبر إنستجرام وعلق قائلاً: "بالتوفيق يا حبيبى وإن شاء الله تكسر الدنيا.. هتوحشنى جدًا".



ايمن اشرف يودع ازارو

وعلى نفس الوتيرة ودع مروان محسن مهاجم النادى الأهلى زميله المغربى وليد أزارو بعد رحيل الأخير عن القلعة الحمراء لصفوف الاتفاق السعودى، ونشر مروان محسن صورته برفقة أزارو وعلق قائلا: I’m wishing you all the best , success and a very strong return"



مروان يودع ازارو

ونشر على لطفى حارس الأهلى صورته مع أزارو وعلق قائلاً: "ربنا يوفقك يا حبيبى وتكسر الدنيا"





كما تمنت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر "تويتر" التألق للاعبها وليد أزارو مهاجم الفريق وكتبت الصفحة: "كل التوفيق لك في رحلتك القادمة ونراك قريبًا.. شكرًا أزارو"





⁩⁦وأعلن أمير توفيق مدير التسويق بالنادى الأهلى انتقال وليد أزراو مهاجم فريق الكرة لصفوف نادى الاتفاق السعودى لمده ستة أشهر على سبيل الإعارة، وقام توفيق بإنهاء الإجراءات الخاصة بانتقال اللاعب وتوقيعه للنادى السعودى.

كان نادى الاتفاق السعودى قد أعلن هو الآخر بشكل رسمى عن التعاقد مع المغربى وليد أزارو على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم، ويطير المغربى وليد أزارو مهاجم الأهلى إلى السعودية خلال الساعات المقبلة من أجل الالتحاق بفريقه الجديد نادى الاتفاق، الذى وافق الأهلى على انتقال اللاعب له خلال يناير الجارى على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر.

ويأتى سفر اللاعب المغربى بعد وصول المفاوضات إلى اتفاقات رسمية بين الطرفين على مدار الأيام الماضية، حيث حضر مندوب من الاتفاق للقاهرة مؤخراً للتفاوض مع الأهلى واللاعب بشأن إتمام الصفقة وتم الإتفاق على جميع التفاصيل الخاصة باراتب الذى سيحصل عليه اللاعب والذى شهد خلافًا في البداية قبل أن يتم حسم هذا الخلاف ويوافق الأهلى على إعارو أزارو للاتفاق رسميًا لنهاية الموسم.

وكان الاتفاق قد أرسل عرضًا رسميًا لشراء أو استعارة وليد أزارو، مهاجم الفريق الأحمر، خلال الميركاتو الشتوى الجارى بعد استقرار الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر على رحيله لقيد السنغالى أليو بادجى، الذى تم التعاقد معه من فريق رابيد فيينا النمساوى لمدة 4 سنوات ونصف تبدأ من الشهر الجارى، وتوترت علاقة أزارو بالأهلى بعد خلافه مع رينيه فايلر المدير الفنى للفريق بسبب عدم الاعتماد عليه، فى الوقت الذى يرغب اللاعب فى المشاركة للعودة من جديد لحسابات منتخب بلاده قبل أن يوافق الاهلي على العرض السعودي.