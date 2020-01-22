شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مرشحين لخلافة ميدو فى مصر للمقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل 5 مدربين ترشيحات تولى منصب المدير الفنى لفريق مصر للمقاصة خلفا لأحمد حسام ميدو الذى تمت إقالته صباح اليوم بعد الخسارة من فريق بيراميدز أمس فى الجولة الـ 14 للدوري بنتيجة 3 /1، حيث يحتل فريق مصر للمقاصة المركز الـ 15 في الدورى برصيد 11 نقطة جمعها من فوزين و5 تعادلات و7 خسائر.

ودخل مسئولو نادى مصر للمقاصة فى مفاوضات مكثفة مع كل من على ماهر المدير الفنى السابق لإنبى، وأحمد حسن المدير الفنى السابق للإسماعيلى وكابتن المنتخب الوطنى السابق، وإيهاب جلال المدير الفنى الحالى لفريق المصرى، وخالد جلال المدير الفنى السابق للزمالك، وأسامة نبيه المدرب العام السابق للمنتخب الوطنى.

ويعتبر على ماهر هو الأقرب لتولى المهمة خلفا لميدو، حيث تميل إدارة مصر للمقاصة للتعاقد مع مدرب يمتلك خبرة فى بناء الفرق الشابة وهو ما يتوافر فى علي ماهر الذى نجح فى بناء فريق قوى للأسيوطى قبل بيعه وتغيير اسمه إلى بيراميدز حاليا.

الإقالة التى تعرض لها ميدو اليوم هى الإقالة السادسة فى تاريخه التدريبى القصير، والذى يمتد إلى 6 سنوات فقط، حيث أعلن ميدو اعتزاله فى بداية موسم 2014 / 2015، وتولى تدريب الزمالك وقتها فى أول مهمة له وكان وقتها أصغر مدير فنى فى تاريخ مصر حيث كان يبلغ من العمر 31 عاما فقط.

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ميدو تمت إقالته من كل الفرق التى تولى تدريبها وهى: الزمالك وتولى المهمة على فترتين وتمت إقالته فى الولايتين والإسماعيلى ووادى دجلة والوحدة السعودى وأخيرا مصر للمقاصة، وبهذا يكون تمت إقالة ميدو من 5 أندية فى 6 فترات تدريبية على مدار 6 سنوات فقط هى عمره التدريبى، وجميع الإقالات كانت بسبب سوء النتائج وتدهور مستوى الفرق التى يتولاها عدا نادى واحد فقط هو الوحدة السعودى، والذى تمت إقالته بسبب تجاوزه فى حق مشجع على مواقع التواصل الاجتماعى.

وكان مسئولو نادى المقاصة قد قرروا إقالة أحمد حسام ميدو من تدريب الفريق الفيومى، صباح اليوم الأربعاء، بسبب سوء النتائج وآخرها الخسارة من بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

أبلغ ميدو لاعبى المقاصة خلال اجتماعه معهم بالمران الصباحى اليوم الأربعاء بأن الإدارة قررت إقالته من منصبه بسبب سوء التوفيق الذى لازمه مع الفريق الفيومي.

ومن المقرر أن يقود جمال عمر تدريب الفريق الفيومي بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني جديد يخلف ميدو في القيادة الفنية ويعاون أحمد حسام مدرب المقاصة ولاعب الفريق الفيومي السابق.