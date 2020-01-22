شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أول رد فعل من ميدو بعد إقالته من تدريب نادى مصر المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى أول رد له على قرار إقالته من تدريب نادى مصر المقاصة، نشر أحمد حسام ميدو صورة له مع أصدقائه، يتناول الطعام، برفقة زوجته يسرا الليثى، اليوم الأربعاء.

ونشر أحمد حسام ميدو، صورة يتناول فيها الطعام، ويبدو غير مهتم بقرار إقالته من تدريب فريق مصر المقاصة، وعلق عليها تعليق مقتضب "تناول الغذاء، القاهرة".



ميدو

قرر مسئولو نادى المقاصة إقالة أحمد حسام ميدو من تدريب الفريق الفيومى، صباح اليوم الأربعاء، بسبب سوء النتائج وآخرها الخسارة من بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأبلغ ميدو لاعبى المقاصة خلال اجتماعه معهم بالمران الصباحى اليوم الأربعاء بأن الإدارة قررت إقالته من منصبه بسبب سوء التوفيق الذى لازمه مع الفريق الفيومي.

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ومن المقرر أن يقود جمال عمر تدريب الفريق الفيومي بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني جديد يخلف ميدو في القيادة الفنية ويعاون أحمد حسام مدرب المقاصة ولاعب الفريق الفيومي السابق.

ويحتل المقاصة المركز الـ15 في ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة فقط وبات مهددا بالهبوط إلى دوري القسم الثاني في الموسم المقبل.

وعد أيمن حفني صانع ألعاب المقاصة إيهاب جلال المدير الفنى للمصري بالانتقال للنادى الساحلى حال الانتقال لأى ناد آخر في الدوري المصري بعد أزمته الأخيرة مع ناديه وصعوبة قيده فى صفوف النادي الفيومي.

يأتى ذلك نظرا لانتهاء الاستبدال بالمقاصة وعدم وجود مكان شاغر في قائمة الفريق الفيومي وهو ما يجبر إدارة النادي على إعارة اللاعب سواء محليا او خارجيا للاستفادة من مشاركته مع أى نادى لمدة 6 شهور على أن يعود للمقاصة نهاية الموسم.

ويرتبط أيمن حفنى بعلاقة جيدة مع إيهاب جلال منذ أن كان الأخير يقود الفريق الفيومى من قبل بالإضافة لتدريب الزمالك وكان حفنى وقتها يشارك بشكل فعال وهو ما جعل المدير الفنى للمصرى يطالب بضرورة التعاقد معه بعد غياب عماد فتحى حتى نهاية الموسم بعد إصابته بالرباط الصليبى.