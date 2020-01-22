شكرا لقرائتكم خبر عن سيلفى جديد لعصام الحضرى من أمام برج إيفل فى باريس.. شاهد الصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وثق الكابتن عصام الحضرى حارس منتخب مصر السابق، إحدى لحظاته تواجده فى العاصمة الفرنسية باريس بإلتقاط صورة من أمام برج إيفل، حيث نشر عصام الحضرى صورة سيلفى على حالته الخاصة أمام برج إيفل، على موقع "انستجرام"، اليوم الأربعاء، ومنذ أيام حظى أسطورة كرة القدم وحراسة المرمى فى مصر وأفريقيا، بإشادة من نجوم الساحرة المستديرة والمدربين والمواقع الرسمية للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" والأفريقى "الكاف" بمناسبة عيد ميلاده الـ47.



عصام الحضرى امام برج ايفل

وكان قد احتفل الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، بعيد ميلاد عصام الحضرى، حيث سلطت الضوء على الرقم القياسى لـ"السد العالى" صاحب الرقم القياسى لأكبر لاعب يشارك فى تاريخ كأس العالم بظهوره فى مونديال 2018 الذى أقيم فى روسيا وعمره 45 و161 يوما وكتبت "عيد ميلاد سعيد عصام الحضرى".

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وحفر عصام الحضرى اسمه فى سجلات التاريخ ببطولات كأس العالم بعدما أصبح أكبر لاعب سناً يشارك فى بطولات كأس العالم على مدار تاريخها، بعدما شارك فى مباراة مصر والسعودية بسن الـ45 عاما و161 يوماً ليحطم رقم الكولومبى فاريد موندراجون الذى كان أكبر لاعب سنا يشارك فى أى مباراة فى بطولات كأس العالم، وذلك عندما شارك فى مونديال 2014 بالبرازيل وعمره 43 عاماً وثلاثة أيام.



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وأصبح عصام الحضرى أكبر لاعب سناً يشارك فى بطولات كأس العالم على مدار تاريخها، بعدما شارك فى مباراة مصر والسعودية بسن الـ45 عاما و161 يوماً ليحطم رقم الكولومبى فاريد موندراجون الذى كان أكبر لاعب سنا يشارك فى أى مباراة فى بطولات كأس العالم، وذلك عندما شارك فى مونديال 2014 بالبرازيل وعمره 43 عاماً وثلاثة أيام.

توج الحضرى بطلًا لكأس الأمم الأفريقية أربع مرات مع المنتخب المصرى خلال أعوام 1998، 2006، 2008 و2010 على التوالى، حيث حمل شارة القيادة خلالها ، قدم الحضرى مستوى رائع في كأس العالم للقارات 2009 والتى أقيمت في جنوب أفريقيا، خاصًة في مباراة إيطاليا، حيث تصدى لأكثر من هدف من نجوم الأتزورى، حيث تحدث عنه الصحافة العالمية وقتها.