شكرا لقرائتكم خبر عن وليد أزارو يشكر الأهلي ويستعد للدورى السعودى بصورته بتيشرت نادى الاتفاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ المغربى وليد أزارو مهاجم الأهلي والمعار إلى نادى الاتفاق السعودى، الاستعداد لمشاركته بالدورى السعودى بالظهور بزى فريق الاتفاق، حيث حدث وليد أزارو حالته الشخصية على موقع "انستجرام"، اليوم الأربعاء، بنشر صورته وهو يرتدى تيشرت نادى الاتفاق السعودى، كما نشر صورة قديمة له من تدريبات النادى الأهلي، وأيضا صورة أخيرة يرتدى فيها الفانلة الحمراء ويشكر النادى الأهلى على الفترة التى قضاها مع الفريق.



وليد ازارو بتيشرت نادى الاتفاق السعودى

وكان قد أعلن نادى الاتفاق السعودى بشكل رسمى عن التعاقد مع المغربى وليد أزارو مهاجم الأهلى على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم، ويطير المغربى وليد أزارو مهاجم الأهلى إلى السعودية خلال الساعات المقبلة من أجل الالتحاق بفريقه الجديد نادى الاتفاق، الذى وافق الأهلى على انتقال اللاعب له خلال يناير الجارى على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر.

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ويأتى سفر اللاعب المغربى بعد وصول المفاوضات إلى اتفاقات رسمية بين الطرفين على مدار الأيام الماضية، حيث حضر مندوب من الاتفاق للقاهرة مؤخراً للتفاوض مع الأهلى واللاعب بشأن إتمام الصفقة وتم الإتفاق على جميع التفاصيل الخاصة باراتب الذى سيحصل عليه اللاعب والذى شهد خلافاً في البداية قبل أن يتم حسم هذا الخلاف ويوافق الأهلى على إعارو أزارو للاتفاق رسمياً لنهاية الموسم.



ازارو يشكر الاهلى

وكان الاتفاق قد أرسل عرضاً رسمياً لشراء أو استعارة وليد أزارو، مهاجم الفريق الأحمر، خلال الميركاتو الشتوى الجارى بعد استقرار الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر على رحيله لقيد السنغالى أليو بادجى، الذى تم التعاقد معه من فريق رابيد فيينا النمساوى لمدة 4 سنوات ونصف تبدأ من الشهر الجارى، وتوترت علاقة أزارو بالأهلى بعد خلافه مع رينيه فايلر المدير الفنى للفريق بسبب عدم الاعتماد عليه، فى الوقت الذى يرغب اللاعب فى المشاركة للعودة من جديد لحسابات منتخب بلاده قبل أن يوافق الاهلي على العرض السعودي.