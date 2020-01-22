شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تصفيات كأس العالم.. مصر أقرب للصدارة.. والكاميرون وكوت ديفوار مجموعة موت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفرت قرعة كأس العالم 2022 عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة السادسة مع منتخبات الجابون وليبيا وأنجولا.

الكاميرون مع كوت ديفوار في مجموعة الموت

وشهدت القرعة العديد من المواجهات الصعبة، على رأسها مباراتي الكاميرون مع كوت ديفوار فى المجموعة الرابعة، حيث سيتأهل منتخب واحد فقط من كل مجموعة مما يعني غياب المنتخب الآخر عن المونديال المقبل.

فى المقابل وقع المنتخب الجزائري الذى يعد أقوى منتخبات القارة السمراء في الوقت الحالي، بصفته حامل لقب كأس أمم أفريقيا 2019 التى أقيمت فى مصر، ضمن المجموعة الأولى السهلة نسبيا مع منتخبات بوركينافاسو والنيجر وجيبوتي.

مجموعات تصفيات كأس العالم 2022

المجموعة الأولى: جيبوتي، النيجر، بوركينا فاسو، الجزائر

المجموعة الثانية: غينيا الاستوائية، موريتانيا، زامبيا، تونس

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المجموعة الثالثة: ليبيريا، أفريقيا الوسطى، الجبل الأخضر، نيجيريا

المجموعة الرابعة: مالاوي، موزمبيق، كوت ديفوار، الكاميرون

المجموعة الخامسة: رواندا، كينيا، أوغندا، مالي

المجموعة السادسة: أنجولا، ليبيا، الجابون، مصر

المجموعة السابعة: أثيوبيا، زيمبابوي، جنوب أفريقيا، غانا

المجموعة الثامنة: توجو، ناميبيا، الكونغو، السنغال

المجموعة التاسعة: السودان، غينيا بيساو، غينيا، المغرب

المجموعة العاشرة: تنزانيا، مدغشقر، بنين، الكونغو الديمقراطية