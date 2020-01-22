شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيداً لـ"الخليج 365".. الإسماعيلى يعلن التعاقد مع فخر الدين بن يوسف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أتم مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان إجراءات التعاقد بصفة رسمية مع المهاجم الدولى التونسى فخر الدين بن يوسف خلال فترة الانتقالات الجارية، وحضر اللاعب صباح اليوم لمقر النادى لتوقيع عقود الانضمام بعد خضوعه للكشف الطبى وسط حضور كل من المستشار محمد الكلية أمين الصندوق، والمهندس تامر موسى عضوا مجلس الإدارة بجانب محمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات.

وتم عرض اللاعب الدولى قبل ضمه بشكل رسمى على الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز، حيث رحب بشدة فى ظل خبراته وقدراته التهديفية الكبيرة

وجاء ذلك، ضمن خطة مجلس الإدارة فى تدعيم نواقص الفريق فى الجانب الهجومى بلاعبين من أصحاب الخبرات الفنية الكبيرة، سعيا لزيادة الفاعلية التهديفية للفريق خلال منافساته المحلية والقارية.

وكان ”الخليج 365” قد كشف فى وقت سابق وصول التونسى فخر الدين بن يوسف للإسماعيلية تمهيداً لإنهاء صفقة انتقاله للدراويش ، ثم اجتيازه الاختبار الطبى بنجاح فى سبيل انهاء اجراءات التعاقد.

ورفع الجناح التونسى لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية عام 2013 مع الصفاقسى التونسى، فى عام اختير من خلاله كلاعب العام، كما توج فخر الدين بن يوسف بلقب الدوري التونسي مرتين. مرة مع الصفاقسي وسم 2012-13 ومرة مع الترجي التونسي موسم 2016-17. على المستوى الدولي، ظهر بن يوسف 47 مرة بقميص منتخب تونس ونجح في تسجيل 6 أهداف. وشارك فخر الدين بن يوسف في كأس العالم في روسيا ونجح في التسجيل مرة والصناعة مرة.

ولم يسبق لـ فخر الدين بن يوسف اللعب في الدوري المصري، بينما ارتدى قميص الترجي والصفاقسي. وشارك فخر الدين بن يوسف في 21 مباراة الموسم الماضي مع الاتفاق ونجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة مثلهم.

إدارة الاتفاق السعودى نظمت حفل وداع للاعب بعد نهاية التدريب بحضور رئيس مجلس إدارة النادى المهندس خالد الدبل، الذى أشاد بحسن تعامل اللاعب بن يوسف واصفاً إياه بالراقى، متمنياً له التوفيق فى مشواره الرياضى.

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وكانت إدارة الاتفاق برئاسة، خالد الدبل، وقعت مع اللاعب التونسى فى شتاء عام 2018 حيث قدم مستويات طيبة خلال ظهوره الأول قبل تراجع مستواه، وعدم اقتناع، خالد العطوى مدرب الفريق بمستواه الفني.

ورفض الفرنسى ديديه جوميز، المدير الفنى للإسماعيلى، فكرة رحيل النامبيبى شيلونجو مهاجم الدراويش، مؤكداً رغبته فى استمراره مع الفريق، بجانب التعاقد مع مهاجم جديد لتدعيم خط هجوم الفريق الأصفر فى النصف الثانى من مسابقة الدورى ومنافسات البطولة العربية، وكان ادهم السلحدار المدرب العام للاسماعيلى كشف فى وقت سابق ترحيب ناديه بفكرة رحيل شيلونجو، وتوقيعه عقوبة مالية ضده، واستبعاده من مواجهة بيراميدز.

وطالب الفرنسى ديديه جوميز، المدير الفنى الجديد للإسماعيلى، إدارة النادى بالاطلاع على لائحة الفريق المالية، خاصة فيما يتعلق بالمكافآت والعقوبات، ويرغب المدرب الفرنسى فى تحقيق مبدأ "الثواب والعقاب" فى الفريق خلال الفترة المقبلة، وأكد المدرب الجديد أنه لابد أن تكون هناك جزاءات بشكل مُستمر للمُخطئ بجانب المكافآت لمن يجتهد، موضحاً أنه سيطّلع على لائحة الفريق وقد يُجرى عليها بعض التعديلات إذا لزم الأمر حتى يستطيع تحقيق طموحاته وأهدافه مع الدراويش فى الفترة المقبلة.







