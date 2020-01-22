شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يختبر أفارقة جدد ويواصل محاولاته مع الزمالك فى صفقة "عنتر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل مسئولو إنبى البحث عن دعم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية بشهر يناير الجارى، حيث استقر الجهاز الفنى للفريق، بالتنسيق مع مجلس إدارة النادى البترولى على إبرام صفقتين جديدين بعد ضم أحمد على من بيراميدز، فى مستهل الانتقالات الشتوية الجارية، لدعم خط الهجوم بالفريق.

ورفض حلمى طولان، المدير الفنى لفريق إنبى، الأفارقة الذين خضعوا لاختبارات على هامش التدريبات خلال الفترة الماضية، وطلب عرض سير ذاتية للاعبين أجانب جدد أو صرف النظر عن التعاقد مع لاعبين أجانب والتعاقد مع لاعبين محليين بدلاً منهم وهو ما سيتم حسمه خلال الفترة الحالية.

فيما قرر مسئولو إنبى محاولات جديدة مع نظرائهم فى الزمالك من أجل الموافقة على انتقال محمد عنتر، صانع ألعاب الفريق الأبيض، إلى صفوف الفريق البترولى رغم رفض مسئولى القلعة البيضاء رحيل اللاعب على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر والاشتراط على الحصول على مقابل مالى كبير نظير بيعه بشكل نهائى، وهو ما رفضه مسئولى النادى البترولى، حيث طلبوا فقط استعارته لمدة 6 أشهر لذا تم تعليق الصفقة فى الأيام الماضية، إلا أن النادى البترولى سيجرى محاولات أخيرة لتحديد مدى إمكانية إتمام الصفقة خلال الفترة الحالية من عدمه.

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ويستعد إنبى خلال الفترة الحالية لخوض مباراته أمام المقاولون العرب، المقرر إقامتها يوم 3 من فبراير المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، حيث حتل الفريق البترولى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 20 نقطة، حققهم من الفوز فى 5 مباريات والتعادل فى مثلهم والهزيمة فى 4 مواجهات، بعدما خاض 14 مباراة سجل خلالهم 16 هدفًا واستقبل مثلهم، فيما يحتل فريق الذئاب المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 29 نقطة، بعدما خاض 14 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى مباراتين وهزم فى 3 مواجهات، فيما سجل 18 هدفًا واستقبل 10 أهداف.

وكان إنبى قد حقق الفوز على نادى مصر بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما السبت الماضى، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، ليستعيد انتصاراته فى المسابقة بعدما حقق التعادل فى آخر ثلاث مباريات قبل مواجهة نادى مصر أمام الإسماعيلى بهدف لمثله، ثم تعادل سلبيا مع الاتحاد السكندرى، قبل أن يتعادل مع مصر للمقاصة بهدف لمثله.