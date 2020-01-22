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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 22 يناير 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها رسمياً.. إقالة ميدو من تدريب مصر المقاصة، اتحاد الكرة يؤجل نهاية الدورى إلى يوليو وتقليص الراحة قبل الموسم الجديد.

رسمياً.. إقالة ميدو من تدريب مصر المقاصة

قرر مسئولو نادى المقاصة إقالة أحمد حسام ميدو من تدريب الفريق الفيومى، صباح اليوم الأربعاء، بسبب سوء النتائج وآخرها الخسارة من بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

اتحاد الكرة يؤجل نهاية الدورى إلى يوليو وتقليص الراحة قبل الموسم الجديد

اضطر اتحاد الكرة لتأجيل نهاية مسابقة الدورى العام هذا الموسم إلى أول يوليو المقبل بدلا من منتصف يونيو كما كان مقررا، بسبب تأجيل بعض المباريات للفرق المشاركة فى البطولات الأفريقية وتحديدا الأهلى والزمالك، وفى حالة وصول الفريقين أو أحدهما للمباراة النهائية سينتهى الدورى فى الأسبوع الأول من يوليو.

حسام البدرى: لو احتاجت عمرو وردة هضمه

كشف حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول أنه حال تألق عمرو وردة المحترف بلاريسا اليونانى، وحال حاجة المنتخب إليه سيتم ضمه لمعسكرات الفراعنة المقبلة، استعدادًا للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021، وتصفيات كأس العالم 2022.

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المنتخب يدفع محمد عواد للتفكير فى الرحيل للدوريات الخليجية

يبحث محمد عواد، حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، عن عرض خليجى للإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، والتى تنتهى بنهاية يناير الجاري، بعدما أصبحت مشاركته فى الزمالك صعبة، وجلوسه على دكة البدلاء فترة طويلة، وهو ما ادى الى استبعاده من حسابات الجهاز الفنى للمنتخب الأول بقيادة حسام البدري، بسبب عدم المشاركة.

"مارسيلو" الأهلى يدخل حسابات إنبى بعد تعثر مفاوضات الإسماعيلى

دخل مسئولو نادى إنبى فى مفاوضات مع حسين السيد ظهير أيسر الأهلى من الانتقال للنادى البترولى، بعد غلق مارسيلو باب التفاوض مع نادى الإسماعيلى لوجود خلافات مادية بين الطرفين، ولا يشارك حسين السيد مع الأهلى منذ تولى فايلر المسئولية الفنية فى ظل اعتماد المدرب السويسرى على التونسى على معلول بشكل أساسي، لتوافق إدارة الأهلى على رحيل اللاعب على سبيل الإعارة لأى من الأندية التى طلبت الحصول على خدماته وعلى رأسها إنبي.

أزارو يطير للسعودية خلال ساعات للانضمام للاتفاق على سبيل الإعارة

يطير المغربى وليد أزارو مهاجم الأهلى إلى السعودية خلال الساعات المقبلة من أجل الالتحاق بفريقه الجديد نادى الاتفاق، الذى وافق الأهلى على انتقال اللاعب له خلال يناير الجارى على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر، ويأتى سفر اللاعب المغربى بعد وصول المفاوضات إلى اتفاقات رسمية بين الطرفين على مدار الأيام الماضية، حيث حضر مندوب من الاتفاق للقاهرة مؤخراً للتفاوض مع الأهلى واللاعب بشأن إتمام الصفقة وتم الإتفاق على جميع التفاصيل الخاصة باراتب الذى سيحصل عليه اللاعب والذى شهد خلافاً في البداية قبل أن يتم حسم هذا الخلاف ويوافق الأهلى على إعارو أزارو للاتفاق رسمياً لنهاية الموسم.

الاتحاد السكندرى يستعجل رد صالح جمعة بعد قرار الرحيل عن الأهلى

أجرى مسئولو نادى الاتحاد السكندرى اتصالاً هاتفياً بصالح جمعة لاعب الأهلى من أجل سرعة حسم موقفه وتحديد مصيره من عرض زعيم الثغر، بالانتقال له خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية على سبيل الإعارة.