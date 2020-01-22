شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كيف يتعامل الأهلى مع أزمة صالح جمعة بعد قرار الرحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بات رحيل صالح جمعة من الأهلى مسألة وقت بعدما قرر السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الاستغناء عن اللاعب، ورحّب برحيله عن المارد الأحمر فى يناير الجارى على سبيل البيع النهائى أو الإعارة، وسيتم التناقش بين اللاعب والأهلى لحسم هذا الملف واختيار النادى الذى سيلعب له، وفى التقرير التالى نلقى الضوء على هذه الأزمة وكيفية تعامل الأهلى مع هذا الملف وإلى التفاصيل:

س: ما أخر تطورات مستقبل صالح جمعة مع الأهلى؟

ج: آخر التطورات أن الأهلى قرر رحيله بناءً على طلب السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى الذى أعلن صراحة أنه لا يحتاج جهود اللاعب فى الفترة المقبلة.

س: ماذا عن العروض التى تلقاها صالح جمعة مؤخراً؟

ج: لديه عروض من أندية مجلية أبرزها من الاتحاد السكندرى والإسماعيلى بجانب عروض من أندية خارجية فى الخليج والبرتغال.

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س: هل ينوى الأهلى بيعه نهائياً أم إعارته؟

ج: الأولوية فى الأهلى لإعارة اللاعب لكن إذا كان عرض الشراء نهائياً مُغر قد يوافق عليه الأهلى.

س: هل من الممكن أن يعود صالح جمعة لناديه السابق إنبى؟

ج: هذا غير وارد لأن إنبى أعلن أنه ليس بحاجة لجهود اللاعب حالياً.

س: متى يتم حسم مصير صالح جمعة؟

ج: فى غضون الساعات المقبلة، حيث سيجتمع اللاعب مع مسئولى النادى من أجل أختيار العرض المناسب للطرفين (الأهلى واللاعب).