شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر مبكر للاتحاد السكندرى استعدادا للإسماعيلى بالبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس طلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد السكندرى إقامة معسكر مبكر للفريق الكروى لمدة 48 ساعة قبل المواجهة المرتقبة أمام الإسماعيلى الأحد المقبل، فى إياب دور ثمن النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال باستاد الإسماعيلية.

كان الاتحاد السكندرى قد تلقى هزيمة مفاجئة على ملعبه فى لقاء الذهاب بهدف مقابل لا شىء أحرزه محمد الشامى مهاجم الإسماعيلى، وهو ما يصعب من لقاء العودة، حيث يحتاج زعيم الثغر الفوز بفارق هدفين لضمان الصعود أو تحقيق الفوز بهدف مقابل لا شىء والذهاب لركلات الترجيح.

ويفاضل طلعت يوسف بين معسكر قاهرى أو إسماعيلاوى لإتاحة أكبر فرصة لوضع التشكيل الأمثل للفريق في ظل رغبته على استكمال مشواره الناجح مع الفريق بعد النتائج الجيدة التى حققوها بالدوري واحتلال المركز الثالث بالمسابقة برصيد 25 نقطة.

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ويعود الفريق الكروى للاتحاد السكندرى، اليوم الأربعاء، إلى تدريباته بعد الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون بالأمس عقب الفوز الذى حققه الفريق على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة فى الجولة الرابعة عشر للدورى.

كان الاتحاد السكندري قد حقق فوزا غاليا على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة أحرزها الأوغندى إيمانويل أكوى وأحمد رفعت وخالد قمر، رفع بها زعيم الثغر رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثالث للمجموعة.

ومن المقرر أن يبدأ الاتحاد استعداداته لمواجهة الإسماعيلى الأحد المقبل فى إياب دور الثمانية من البطولة العربية فى لقاء صعب للضيوف، خاصة أن لقاء الذهاب الذى أقيم باستاد الإسكندرية انتهى لصالح الدراويش بهدف مقابل لا شىء أحرزه محمد الشامى.