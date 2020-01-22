شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسام ميدو.. 6 إقالات من 5 أندية فى 6 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مجلس إدارة نادى مصر للمقاصة اليوم إقالة ميدو المدير الفنى للفريق، وذلك عقب الخسارة أمس أمام بيراميدز بثلاثية مقابل هدف ضمن مباريات الجولة الـ 14 للدورى، حيث خاض المقاصة 14 مباراة فى الدورى مع ميدو خسر فى 7 مباريات وحقق الفوز فى مباراتين وتعادل فى 5 مباريات، ليحتل المركز الـ15 فى جدول الترتيب برصيد 11 نقطة.

الإقالة التى تعرض لها ميدو اليوم هى الإقالة السادسة فى تاريخه التدريبى القصير، والذى يمتد إلى 6 سنوات فقط، حيث أعلن ميدو اعتزاله فى بداية موسم 2014 / 2015، وتولى تدريب الزمالك وقتها فى أول مهمة له وكان وقتها أصغر مدير فنى فى تاريخ مصر حيث كان يبلغ من العمر 31 عاما فقط.

ميدو تمت إقالته من كل الفرق التى تولى تدريبها وهى: الزمالك وتولى المهمة على فترتين وتمت إقالته فى الولايتين والإسماعيلى ووادى دجلة والوحدة السعودى وأخيرا مصر للمقاصة، وبهذا يكون تمت إقالة ميدو من 5 أندية فى 6 فترات تدريبية على مدار 6 سنوات فقط هى عمره التدريبى، وجميع الإقالات كانت بسبب سوء النتائج وتدهور مستوى الفرق التى يتولاها عدا نادى واحد فقط هو الوحدة السعودى، والذى تمت إقالته بسبب تجاوزه فى حق مشجع على مواقع التواصل الاجتماعى.

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وكان مسئولو نادى المقاصة قد قرروا إقالة أحمد حسام ميدو من تدريب الفريق الفيومى، صباح اليوم الأربعاء، بسبب سوء النتائج وآخرها الخسارة من بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

أبلغ ميدو لاعبى المقاصة خلال اجتماعه معهم بالمران الصباحى اليوم الأربعاء بأن الإدارة قررت إقالته من منصبه بسبب سوء التوفيق الذى لازمه مع الفريق الفيومي.

ومن المقرر أن يقود جمال عمر تدريب الفريق الفيومي بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني جديد يخلف ميدو في القيادة الفنية ويعاون أحمد حسام مدرب المقاصة ولاعب الفريق الفيومي السابق.

ويحتل المقاصة المركز الـ15 فى ترتيب الدورى برصيد 11 نقطة فقط وبات مهددا بالهبوط إلى دورى القسم الثانى فى الموسم المقبل.