شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. فخر الدين بن يوسف.. عاشق الشباك فى مهمة إسماعيلاوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الدولى التونسى فخر الدين بن يوسف فى سبيل تعزيز الجانب الهجومى للدراويش خلال الميركاتو الشتوى ليصبح الصفقة الأولى للقلعة الصفراء، بدأ اللاعب مسيرته الرياضية منذ سن الثامنة، فقد كان يلعب ضمن صفوف الشبان للملعب التونسى، لكنه إثر خلاف مع أحد المدربين غادر هذا الفريق فى اتجاه النجم الأولمبي لحلق الوادي والكرم وفي فريقه الجديد، جذب فخر الدين انتباه المشرفين على النادي الرياضي الصفاقسي فسعوا إلى انتدابه، وبذلك انضمّ إلى هذا الفريق منذ عام 2011 موقعا معه عقدا مدته 5 سنوات.

- برز فخر الدين بسرعة مع شبان النادى الصفاقسى، حيث انضم سريعا للفريق الأول حيث افتك مكانه سريعا، وأصبح بسرعة من العناصرة المؤثرة فى الفريق والتي قادته إلى الظفر ببطولة تونس وبكأس الاتحاد الأفريقى سنة 2013.

- وقد أدى مردود اللاعب الملقب بفخر تونس اللافت للنظر إلى فوزه بلقب أفضل لاعب تونسي لسنة 2013 .. كما تواجد في قائمة افضل لاعب بأفريقيا عام 2014.

- وكان انسحاب فريقه من المنافسة على لقب رابطة الأبطال الأفريقية سنة 2014 من الدور نصف النهائي عمق رغبته في الخروج من تونس لعيش تجربة أوروبية مع إحدى الفرق التي بقيت تتابعه لمدة طويلة.

- وفي عام 2015، التحق فخر الدين بنادي متز الفرنسي الذى يلعب في الدرجة الأولى، لكنه تعرض لإصابة أثناء إعداد المنتخب للمنافسة على كأس الأمم الأفريقية لنفس السنة، ولم يتعاف منها إلا في أعقاب الموسم، فلم يستطع المشاركة إلا لست مواجهات مع ناديه الفرنسي ، وبنزول نادي متز للدرجة الثانية، اختار فخر الدين بن يوسف العودة للبطولة التونسية بعد أن قدم له فريق الترجي الرياضي التونسي عرضا مغريا، قد يكون أعلى صفقة قيمة في تاريخ انتقالات البطولة التونسية.

- وفى مطلع 2018 ذهب فخر تونس من الترجى للاتفاق السعودي و قدم معه مستوى جيد قبل أن يرحل عنه.

- الصعيد الدولى لفخر الدين يوسف كان مميزا حيث لعب ما يزيد عن 42 مباراة دولية سجل خلالهم 6 أهداف من بينهم هدف فى شباك منتخب مصر.



وجاءت أبرز أرقام فخر الدين بن يوسف كالتالى …



الدوري التونسي الدرجه الثانيه مع ” النجم الأولمبي ” لعب: 15 مباراة، أحرز: 4 أهدف، صنع: 4 أهداف



الدوري التونسي مع ” الصفاقسي ، الترجي ” لعب: 99 مباراة، أحرز: 26 هدفا، صنع: 17 هدفا

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الدوري الفرنسي مع “ميتز” لعب: 6 مباريات لم يحرز أهداف



الدوري السعودي مع “الاتفاق” لعب: 27 مباراة، أحرز: 5 أهداف، صنع: 3 أهداف

فخر الدين بن يوسف:

جناح ومهاجم تونسي دولي مواليد 23 يونيو 1991 (28 عاما) ، 191 سنتيمترات، لاعب نادي ميتز الفرنسي والترجي التونسي والصفاقسي التونسي الأسبق ولاعب نادي الاتفاق السعودي السابق ، الموسم السابق مع الاتفاق السعودي شارك في 21 مباراة احرز 3 اهداف وصنع 3 اهداف، موسم 17 - 18 مع الاتفاق السعودي شارك في 20 مباراة أحرز 8 اهداف وصنع هدفين ، في الدوري التونسي مع اندية الترجي و الصفاقسي شارك في 99 مباراة احرز 26 هدف وصنع 17 هدفا، دوليا شارك مع منتخب تونس في 47 مباراة احرز 6 اهداف وصنع 4 اهداف واخر المباريات الدولية التي شارك بها اللعب بتاريخ 6 يوليو 2019 امام منتخب العراق في مباراة دولية ودية ، علي صعيد الانجازات : حقق كاس الكونفدرالية مع الصفاقسي عام 2013 ، كما حقق الدوري التونسي موسم 12-13 مع الصفاقسي ومرة اخرة موسم 16-17 مع الترجي ، ايضا حقق كاس تونس موسم 15-16 مع الترجي ، علي صعيد الانجازات الشخصية : حصل علي لقب افضل لاعب فى تونس عام 2013، ايضا تواجد الاعب في القائمة النهائية لجائزة افضل لاعب في افريقيا 2014 بعد تقليص عدد اللاعبين الي 5 لاعبين فقط ، كما حصل علي جائزة رجل المباراة في مباراة تونس وبنما في كاس العالم 2018