شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد توقيع التونسى فخر الدين بن يوسف للإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أتم مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، إجراءات التعاقد بصفة رسمية مع المهاجم الدولى التونسى فخر الدين بن يوسف خلال فترة الانتقالات الجارية، وسبق للنجم التونسى اللعب لأندية الصفاقسى وميتز الفرنسى والترجى التونسى إضافة للاتفاق السعودى، وحضر اللاعب صباح اليوم لمقر النادى لتوقيع عقود الانضمام بعد خضوعه للكشف الطبى وسط حضور كل من المستشار محمد الكلية أمين الصندوق، والمهندس تامر موسى عضوا مجلس الإدارة بجانب محمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات.

وتم عرض اللاعب الدولى قبل ضمه بشكل رسمى على الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز، حيث رحب بشدة فى ظل خبراته وقدراته التهديفية الكبيرة

وجاء ذلك، ضمن خطة مجلس الإدارة فى تدعيم نواقص الفريق فى الجانب الهجومى بلاعبين من أصحاب الخبرات الفنية الكبيرة، سعيا لزيادة الفاعلية التهديفية للفريق خلال منافساته المحلية والقارية.

ومن المقرر أن يتواجد اللاعب فى التدريبات خلال الساعات المقبلة استعدادا لخوض المنافسات القادمة بالبطولة العربية والدورى المحلى.

Advertisements

ورفع الجناح التونسي لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية عام 2013 مع الصفاقسي التونسي، في عام اختير من خلاله كلاعب العام، كما توج فخر الدين بن يوسف بلقب الدوري التونسي مرتين. مرة مع الصفاقسي وسم 2012-13 ومرة مع الترجي التونسي موسم 2016-17. على المستوى الدولي، ظهر بن يوسف 47 مرة بقميص منتخب تونس ونجح في تسجيل 6 أهداف. وشارك فخر الدين بن يوسف في كأس العالم في روسيا ونجح في التسجيل مرة والصناعة مرة.

ولم يسبق لـ فخر الدين بن يوسف اللعب في الدوري المصري، بينما ارتدى قميص الترجي والصفاقسي. وشارك فخر الدين بن يوسف في 21 مباراة الموسم الماضي مع الاتفاق ونجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة مثلهم.







