بعد هدفه في يونايتد.. كلوب يوجه رسالة لصلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

وجه المدير الفني الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، رسالة إلى لاعبه محمد صلاح بعد الهدف الذي سجله في شباك مانشستر يونايتد.

ليفربول استطاع أن يحقق فوزًا ثمينًا على حساب غريمه مانشستر يونايتد بهدفين دون رد في لقاء أقيم على ملعب "الآنفيلد" ضمن قمة الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

كلوب قال في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء وولفرهامبتون :"لقد كان هدف بعد حركة لعب رائعة بينه وبين أليسون".

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وتابع :"صلاح كان قريبًا من منطقة وسط الملعب عند لعب الركنية ولم يكن متسللاً وعندما حصل على الكرة انطلق، هناك تفاهم بين صلاح وبيكر فهما يعرفان بعضهما أكثر مما نعرفه عنهم، لقد كانا معاً في روما".

وعن احتفالية أليسون مع صلاح بعد الهدف، قال كلوب :"رائعة جدًا، لقد كان أول من يصل لصلاح ليحتفل معه، لقد كان بوقت متأخر من المباراة والبعض كان مُتعباً ليجري ويحتفل لكن كان له طاقة كبيرة، لم أرَ ذلك مباشرة لكني رأيته على الانترنت، شيء رائع".

واستطاع صلاح أن يسجل هدفًا في شباك مانشستر يونايتد في الوقت بدل الضائع ليقود فريقه للفوز على حساب الشياطين الحمر.

ليفربول يتربع على صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة بفارق 13 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني إلا أن "الريدز" لديه مباراة أمام وولفرهامبتون غدًا الخميس بجانب لقاء ويستهام مؤجلة من الأسبوع الـ18 نظرًا لخوض بطل أوروبا منافسات كأس العالم للأندية والتي حسمها لصالحه بعد الفوز على فلامنجو البرازيلي (1-0) .