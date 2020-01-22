الأهلي لمصراوي.. وصول بطاقة بادجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بفريق النادي الأهلي، أن بطاقة اللاعب السنغالي أليو بادجي الدولية تم الحصول عليها.

وكان النادي الأهلي حصل على خدمات بادجي قادمًا من صفوف رابيد فيينا النمساوي ليتم توقيع عقدًا تربطه مع الأحمر لمدة أربعة أعوام ونصف.

وأضاف عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الأهلي بدأ إجراءات قيد بادجي بعد التعاقد معه.

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ومن المقرر أن يتم قيد بادجي محليًا وأفريقيًا بعد التعاقد معه حيث انتظر النادي الأحمر رحيل أحد لاعبيه الأجانب من قيد المهاجم السنغالي.

إدارة الأهلي كانت قررت الموافقة على رحيل المغربي وليد أزارو للانتقال لصفوف الاتفاق السعودي على سبيل الإعارة.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي يوم الأحد المقبل ضمن قمة الجولة الخامسة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.