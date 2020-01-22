بادجي يظهر في مران الأهلي.. تأهيل رمضان وسعد.. وكدمة للشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

استأنف الفريق الأول بالنادي الأهلي مرانه اليوم الأربعاء، على ملعب مختار التتش، استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يستضيف الأهلي نظيره النجم الساحلي يوم الأحد المقبل في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد حصل على راحة سلبية لمدة 48 ساعة بعد الفوز على المقاولون العرب بالدوري 2-0.

وظهر السنغالي أليو بادجي المنضم حديثًا إلى صفوف الأهلي في مران الفريق لأول مرة، كما عقد المدرب السويسري رينيه فايلر محاضرة قبل بدء المران.

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وخلال المران، تعرض أحمد الشيخ لاعب الأهلي لكدمة خفيفة في وش القدم، وبعد فحصه من قبل الطبيب خالد محمود عاد للمشاركة في التدريبات بشكل طبيعي.

من جانبه أدى رمضان صبحي تدريبات في صالة (الجيم) تبعًا للبرنامج التأهيلي المخصص له للتعافي من إصابته بتمزق في العضلة الخلفية التي تعرض لها مؤخرًا.

كما واصل سعد سمير مدافع الفريق التأهيل وفقًا للبرنامج المخصص له.

وكان سعد قد أجرى جراحة في وتر أيكليس بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة فريقه أمام بلاتينيوم ستارز في دوري أبطال أفريقيا.

جدير بالذكر أن الأهلي يتواجد في المجموعة الثانية لدوري أبطال أفريقيا رفقة كل من النجم الساحلي، بلاتينيوم ستارز والهلال السوداني، ويتواجد الفريق الأحمر في المركز الثاني برصيد 7 نقاط.