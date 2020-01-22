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الإسماعيلي يُعلن التعاقد مع فخر الدين بن يوسف

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - شريف عادل:

أعلن النادي الإسماعيلي عن التعاقد مع الدولي التونسي فخر الدين بن يوسف ليكون أول صفقات الدراويش خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكان بن يوسف قد اجتاز الكشف الطبي للإسماعيلي خلال الساعات الماضية قبل أن يوقع على عقود الانضمام لصفوف الفريق.

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ولم يُعلن النادي الإسماعيلي عن مدة التعاقد إلا أن تقارير تونسية أشارت أن اللاعب الملقب بالروج وقع عقدًا مدته عامين.

ونشر الإسماعيلي عبر موقعه الرسمي أن اللاعب سينضم للتدريبات خلال الساعات المقبلة تحضيرًا لمباريات البطولة العربية والدوري الممتاز.

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