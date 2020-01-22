- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - شريف عادل:
أعلن النادي الإسماعيلي عن التعاقد مع الدولي التونسي فخر الدين بن يوسف ليكون أول صفقات الدراويش خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وكان بن يوسف قد اجتاز الكشف الطبي للإسماعيلي خلال الساعات الماضية قبل أن يوقع على عقود الانضمام لصفوف الفريق.
ولم يُعلن النادي الإسماعيلي عن مدة التعاقد إلا أن تقارير تونسية أشارت أن اللاعب الملقب بالروج وقع عقدًا مدته عامين.
ونشر الإسماعيلي عبر موقعه الرسمي أن اللاعب سينضم للتدريبات خلال الساعات المقبلة تحضيرًا لمباريات البطولة العربية والدوري الممتاز.
كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلي يُعلن التعاقد مع فخر الدين بن يوسف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.