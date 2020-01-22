المؤسسة الحديثة للتنمية وتطوير التعليم تكرم محمود الخطيب

قام وفد المؤسسة الحديثة للتنمية وتطوير التعليم بتكريم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ومنحه درعًا خاصًا احتفاء به وتكريمًا له على رحلته وعطائه مع كرة القدم، باعتباره أحد أساطير الكرة العربية والإفريقية.

واستقبل الكابتن محمود الخطيب، ظهر اليوم الأربعاء بمقر النادي بالجزيرة ، وفد المؤسسة الحديثة للتنمية وتطوير التعليم والخبير الألماني كريستوف إنريش، خبير التدريب والتغذية بالاتحادات الرياضية الألمانية، ومستشار الاتحاد الألماني لكرة القدم في كأس العالم.

وبحث الجانبان خلال الجلسة سبل التعاون مستقبلًا فى ظل الدور الذي يلعبه نادي القرن الأفريقي فى هذا المجال .

من جانبه رحب الكابتن محمود الخطيب بالوفد وأكد أن النادي يساند ويدعم دائما جميع الخطوات التى تستهدف الارتقاء بمدربي النادي في كل القطاعات الرياضية، و إطلاعهم على أحدث ما وصلت إليه نظم وطرق التدريب وأساليب الإدارة في العالم.

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فى الوقت الذى أعرب فيه الدكتور محمد النشار وزير التعليم العالي السابق عن سعادته بزيارة الأهلي اليوم مؤكدًا ان اختيار هذا النادي جاء لعراقته وتاريخه ودوره البارز على كافة الأصعدة مشددًا على أن الأهلي هو رائد الاندية العربية والإفريقية فى المجال الرياضى

ومن ثم يبقى التواجد داخله خطوة مهمة للغاية بحثًا عن تحقيق اكبر المكاسب الرياضية والتربوية والتعليمية.

يذكر أن النادي الأهلي يستضيف الخبير الألماني، كريستوف إنريش، خبير التدريب والتغذية بالاتحادات الرياضية الألمانية، ومستشار الاتحاد الألماني لكرة القدم في كأس العالم 2006، لإلقاء عدد من المحاضرات التثقيفية لمدربي قطاع الناشئين لكرة القدم وقطاع النشاط الرياضي.

يأتي هذا في إطار سياسة مجلس الإدارة، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، للارتقاء بمدربي النادي في كل القطاعات الرياضية، وإطلاعهم على أحدث ما وصلت إليه نظم وطرق التدريب وأساليب الإدارة في العالم، من خلال استقدام أفضل المحاضرين المعتمدين في أكبر الاتحادات الرياضية، والاستفادة من خبراتهم الكبيرة، واستكمالًا للخطة الموضوعة لتطوير القطاعات الرياضية إداريًّا وفنيًّا وتأهيل اللاعبين والأجهزة الفنية.