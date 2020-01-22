يلا شوت مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما اليوم 22-1-2020 بث مباشر في كأس إيطاليا

تقدم لكم بوابة الوفد الإلكترونية خدمة بث مباشر مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما بجودة عالية والتي ستجمع بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء الموافق 22-1-2020 على ملعب أليانز (تورينو) في إطار مواجهات الدور ربع النهائي من بطولة كأس إيطاليا لكرة القدم. من بطولة كأس إيطاليا لكرة القدم. موعد مباراة يوفنتوس وروما اليوم والقنوات الناقلة .. ستنطلق مباراة يوفنتوس ضد روما في تمام الساعة الـ 9:45 مساءً بتوقيت مصر، الـ 10:45 مساءً بتوقيت مصر، الـ 10:45 مساءً بتوقيت السعودية ، الـ 11:45 مساءً بتوقيت الإمارات وستذاع المباراة عبر قنوات Rai 1 و Sport TV 4 و TRT Spor HD و BT Sport 3 / HD الحاصلة على حقوق بث اللقاء. مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما اليوم بث مباشر ..

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