مدرب منتخب الشباب السعودي: هدفنا كأس آسيا بعد التأهل للأولمبياد

أشاد سعد الشهري مدرب المنتخب السعودي للشباب تحت ٢٣ عامًا بأداء منتخب الشباب بعد الفوز على أوزباكستان بهدفين من دون رد والتأهل إلى أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.
صرح سعد الشهري في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم عقب نهاية المباراة قائلًا :أبارك للوطن حكومةً وشعبًا التأهل إلى الأولمبياد.. تعجز الكلمات عن وصف هذه اللحظة التاريخية".
أضاف: "حققنا الهدف الرئيسي وسنسعى للعودة إلى الوطن بذهب البطولة، وصلنا إلى المباراة النهائية بهدف وحيد في مرمانا، وسنلعب النهائي للاستمتاع".
يواجه المنتخب السعودي في نهائي البطولة، الأحد المقبل، الفائز من مواجهة أستراليا وكوريا الجنوبية.
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