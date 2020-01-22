بث مباشر مباراة ليستر سيتي ووست هام يونايتد اليوم 22-1-2020 الدوري الإنجليزي

نقدم لكم متابعي بوابة الوفد خدمة بث مباشر مباراة ليستر سيتي ووست هام يونايتد والتي ستجمع بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء الموافق 22-1-2020 على ملعب ووكرز في إطار منافسات الأسبوع الـ 24 من بطولة 24 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. موعد مباراة ليستر سيتي ووست هام اليوم والقناة الناقلة .. ستنطلق بمباراة ليستر سيتي اليوم ضد وست هام يونايتد في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، العاشرة والنصف بتوقيت هام يونايتد في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، العاشرة والنصف بتوقيت السعودية على أن تكون قناة beIN Sports HD 3 على رأس القنوات الناقلة للمباراة بصوت المعلق الرياضي خالد الغول. بث مباشر مباراة ليستر سيتي ووست هام يونايتد اليوم ..

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