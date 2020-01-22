الاتحاد الآسيوي ينقل مباراتين في دوري الأبطال من ايران إلى الإمارات

أعلن الاتحاد الآسيوي اليوم الأربعاء نقل مباراتين من الدوري التمهيدي من بطولة دوري أبطال آسيا موسم ٢٠١٩ /٢٠٢٠ من ايران إلى الإمارات. جاء قرر الاتحاد الآسيوي لنقل مباريات الدوري التمهيدي من بطولة دوري أبطال آسيا من ايران إلى الإمارات بسبب مخاوف أمنية في إيران. مخاوف أمنية في إيران. ونشر الاتحاد الآسيوي عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي "توتير" قائلا :"تم نقل مباراتي شهر خودرو الإيراني مع الرفاع البحريني والاستقلال الإيراني مع الكويت الكويتي، المقرر أقامتهم الثلاثاء 21 يناير 2020، إلى أرض محايدة بسبب المخاوف الأمنية المستمرة وقرار عدة حكومات بإصدار تحذيرات للسفر إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية". أقامتهم الثلاثاء 21 يناير 2020، إلى أرض محايدة بسبب المخاوف الأمنية المستمرة وقرار عدة حكومات بإصدار تحذيرات للسفر إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية". اضاف "لمساعدة الانتقال إلى أرض محايدة، الموافق عليه من قبل لجان الاتحاد الآسيوي المعنية، سيعيد الاتحاد الآسيوي جدولة المباراتين إلى يوم السبت 25 /يناير 2020 في الإمارات العربية المتحدة.

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