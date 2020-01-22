فيديو.. أهداف ومهارات فخرالدين بن يوسف نجم الإسماعيلي الجديد

أعلم مجلس إدارة الإسماعيلي عصر اليوم الأربعاء تعاقدة مع المهاجم التونسي فخر الدين بن يوسف لدعم صفوف الفريق خلال موسم الانتقالات الشتوية الجاري. سبق للنجم التونسى اللعب لأندية الصفاقسى وميتز والترجى من تونس إضافة للاتفاق السعودى.

وحضر اللاعب صباح اليوم لمقر النادى لتوقيع عقود الانضمام بعد خضوعه للكشف الطبى وسط حضور كل من المستشار محمد الكلية أمين الصندوق، والمهندس تامر موسى عضوًا لمجلس الإدارة بجانب محمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات.

وتم عرض اللاعب الدولى قبل ضمه بشكل رسمى على الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز حيث رحب بشدة فى ظل خبراته وقدراته التهديفية الكبيرة.

وجاء ذلك، ضمن خطة مجلس الإدارة فى تدعيم نواقص الفريق فى الجانب الهجومى بلاعبين من أصحاب الخبرات الفنية الكبيرة، سعيًا لزيادة الفاعلية التهديفية للفريق خلال منافساته المحلية والقارية.

ومن المقرر أن يتواجد اللاعب فى التدريبات خلال الساعات المقبلة استعدادًا لخوض المنافسات القادمة بالبطولة العربية والدورى المحلى. الطبى وسط حضور كل من المستشار محمد الكلية أمين الصندوق، والمهندس تامر موسى عضوًا لمجلس الإدارة بجانب محمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات.وتم عرض اللاعب الدولى قبل ضمه بشكل رسمى على الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز حيث رحب بشدة فى ظل خبراته وقدراته التهديفية الكبيرة.وجاء ذلك، ضمن خطة مجلس الإدارة فى تدعيم نواقص الفريق فى الجانب الهجومى بلاعبين من أصحاب الخبرات الفنية الكبيرة، سعيًا لزيادة الفاعلية التهديفية للفريق خلال منافساته المحلية والقارية.ومن المقرر أن يتواجد اللاعب فى التدريبات خلال الساعات المقبلة استعدادًا لخوض المنافسات القادمة بالبطولة العربية والدورى المحلى. شاهد.. أهداف ومهارات فخرالدين بن يوسف ...

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