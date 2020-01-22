يلا شوت مشاهدة مباراة توتنهام ونوريتش سيتي اليوم 22-1-2020 الدوري الإنجليزي

تقدم لكم بوابة الدفد الإلكترونية خدمة بث مباشر مشاهدة مباراة توتنهام ونوريتش سيتي والتي ستقام مساء اليوم الأربعاء الموافق 22-1-2020 على ملعب ستاد توتنهام هوتسبر في إطار منافسات الأسبوع الرابع والعشرين من بطولة الرابع والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. موعد مباراة توتنهام ونوريتش سيتي والقناة الناقلة .. ستنطلق مباراة توتنهام ضد نوريتش سيتي في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر ، العاشرة والنصف بتوقيت سيتي في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر ، العاشرة والنصف بتوقيت السعودية ، الحادية عشرة والنصف بتوقيت الإمارات وستذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق الرياضي محمد بركات. مشاهدة مباراة توتنهام ونوريتش سيتي اليوم ..

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