الإسماعيلي يعلن تعاقدة رسميًا مع فخرالدين بن يوسف

أتم مسئولي مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، إجراءات التعاقد بصفة رسمية مع المهاجم الدولى التونسى فخرالدين بن يوسف خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

سبق للنجم التونسى اللعب لأندية الصفاقسى وميتز والترجى من تونس إضافة للاتفاق السعودى.

حضر اللاعب صباح اليوم لمقر النادى لتوقيع عقود الانضمام بعد خضوعه للكشف الطبى وسط حضور كل من المستشار محمد الكلية أمين الصندوق، والمهندس تامر موسى عضوًا لمجلس الإدارة بجانب محمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات.

وتم عرض اللاعب الدولى قبل ضمه بشكل رسمى على الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز حيث رحب بشدة فى ظل خبراته وقدراته التهديفية الكبيرة.

جاء ذلك، ضمن خطة مجلس الإدارة فى تدعيم نواقص الفريق فى الجانب الهجومى بلاعبين من أصحاب الخبرات الفنية الكبيرة، سعيًا لزيادة الفاعلية التهديفية للفريق خلال منافساته المحلية والقارية.

من المقرر أن يتواجد اللاعب فى التدريبات خلال الساعات المقبلة استعدادًا لخوض المنافسات القادمة بالبطولة العربية والدوري المصري الممتاز. بعد خضوعه للكشف الطبى وسط حضور كل من المستشار محمد الكلية أمين الصندوق، والمهندس تامر موسى عضوًا لمجلس الإدارة بجانب محمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات.وتم عرض اللاعب الدولى قبل ضمه بشكل رسمى على الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز حيث رحب بشدة فى ظل خبراته وقدراته التهديفية الكبيرة.جاء ذلك، ضمن خطة مجلس الإدارة فى تدعيم نواقص الفريق فى الجانب الهجومى بلاعبين من أصحاب الخبرات الفنية الكبيرة، سعيًا لزيادة الفاعلية التهديفية للفريق خلال منافساته المحلية والقارية.من المقرر أن يتواجد اللاعب فى التدريبات خلال الساعات المقبلة استعدادًا لخوض المنافسات القادمة بالبطولة العربية والدوري المصري الممتاز.

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