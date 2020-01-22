المقاولون العرب ينعى والد الحارس محمود أبوالسعود

ينعى مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح وأعضاء مجلس الإدارة والجهاز الفني للفريق الأول وجميع قطاعات النادي الإدارية والفنية ببالغ الحزن والأسى والد محمود أبو السعود حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، متمنين من الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وألهم أسرته الصبر والسلوان. القدم بالنادي، متمنين من الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وألهم أسرته الصبر والسلوان. وكتب اللاعب عبر صفحته الشخصية على فيس بوك: "لله ما أعطى ولله ما أخذ وإنا على الفراق لمحزونون ولكن لا نقول إلا ما يرضي الله فإنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى والدي، نسألكم الدعاء وتشييع الجنازة بعد صلاة الظهر من المسجد الكبير بسندوب، وسرادق العزاء بجوار المنزل بالمنصورة إنا لله وإنا إليه راجعون". أخذ وإنا على الفراق لمحزونون ولكن لا نقول إلا ما يرضي الله فإنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى والدي، نسألكم الدعاء وتشييع الجنازة بعد صلاة الظهر من المسجد الكبير بسندوب، وسرادق العزاء بجوار المنزل بالمنصورة إنا لله وإنا إليه راجعون".

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