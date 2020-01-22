كيكي سيتين يستعد لإبرام أول صفقاته مع برشلونة

أقر مدرب برشلونة الاسباني كيكي سيتيين الثلاثاء أن النادي يفكر بالتعاقد مع مهاجم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتعويض غياب الاوروغوياني لويس سواريز.

ومن غير المتوقع عودة سواريز إلى الملاعب هذا الموسم بعد خضوعه لعملية جراحية في ركبته اليمنى منتصف الشهر الحالي ستبعده ما يقارب الأربعة أشهر عن الملاعب، علمًا انه سجل 14 هدفًا في 23 مباراة هذا الموسم.

ولعب نجم الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي في مركز رأس الحربة الوهمي في المباراة الأولى تحت إشراف سيتيين أمام غرناطة في الدوري الأحد، لكن الأرجنتيني يفضل اللعب أكثر على الطرف الأيمن.

ورداً على سؤال عن إمكانية تعاقد النادي الكاتالوني مع مهاجم في يناير، قال سيتيين الذي تولى المهمة على رأس الجهاز الفني منتصف الشهر الحالي خلفًا لمواطنه إرنستو فالفيردي “نحن نفكر بذلك، نتحدث عن الأمر ولكن لا زال علينا أن نفكر قليلاً بعد. ليست مسألة تقلقني كثيراً”.

وتابع “أنا قلق حيال مباراة غد (أمام ايبيزا ايفيسا في كأس إسبانيا) ومواجهة فالنسيا (في الدوري السبت)”.

ومن المتوقع أن يريح سيتيين اللاعبين المهمين ضد ايبيسا ايفيسا من الدرجة الثانية، بمن فيهم ميسي.

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وعلق ستييين “لم أتخذ قراري بشأنه بعد ولكن سأرى ما يحصل في التمارين وكيفية ايجاد تشكيلة اساسية متوازية وتنافسية”.

هذا وعاد الفرنسي عثمان ديمبيلي الى التمارين هذا الأسبوع بعد تعافيه من تمزق عضلي في فخذه الأيمن منذ أواخر الثاني نوفمبر الفائت، وستشكل عودته إلى الفريق أضافة كبيرة لبرشلونة في خط الهجوم.

وقال سيتيين (61 عامًا) “ديمبيلي لاعب مهم من دون أدنى شك. إنه لاعب مذهل، لم يحظ بالاستقرار ولكن سيكون بالطبع لاعبا مهما للنادي ونحن متأكدون أنه سيساعدنا كثيراً”.

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