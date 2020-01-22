أهداف مباراة السعودية وأوزبكستان فى كأس أمم آسيا تحت 23 عاماً

حسم المنتخب السعودي الأولمبي تأهله إلى دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020” بعدما تغلب على أوزبكستان في مباراة نصف نهائي كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا، بهدف دون رد، ظهر اليوم الاربعاء 22-1-2020، بهدف دون رد حمل توقيع عبد الله الحمدان.

وجاء هدف الفوز الوحيد للمنتخب السعودي قبل ثلاث دقائق فقط والذي أحتسب لصالح عبد الله الحمدان بعدما ارتطمت في جسده بالصدفة تصويبة صاروخية من البديل المذهل “ناصر العمران” أطلقها من على قوس منطقة الجزاء بوجه القدم، ليهدي ناصر المران المدير الفني الوطني “سعد الشهري” بطاقة التأهل لبلاده ليصبح ثاني المنتخبات العربية التي تتأهل إلى طوكيو 2020 بعد المنتخب المصري.

ويلتقي المنتخب السعودي يوم الأحد المقبل في النهائي، الفائز من المباراة الأخرى بالدور قبل النهائي المقررة اليوم بين منتخبي أستراليا وكوريا الجنوبية.

أما المنتخب الأوزبكي، فيلتقي مع الخاسر في المباراة الأخرى بالمربع الذهبي، في مباراة تحديد المركز الثالث يوم السبت المقبل. ويتأهل الفائز بالمركز الثالث إلى أولمبياد طوكيو 2020 برفقة البطل والوصيف.

ولم تتأهل السعودية إلى دورة الألعاب الأولمبية منذ الدورة التي نُظمت في أتالانتا الأمريكية عام 1996، وستكون المشاركة القادمة في طوكيو هي الثالثة في تاريخ الصقور الخضر بالدورات الأولمبية.

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فيديو هدف السعودية فى اوزبكستان اليوم

لقطات من المباراة (هدف ملغي للمنتخب السعودي)

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