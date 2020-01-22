بث مباشر | مباراة برشلونة وإيبيزا في كأس ملك إسبانيا

لا تفوتك متابعة مباراة برشلونة ضد إيبيزا، في دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا .. بث مباشر لحظة بلحظة عبر الخليج 365.

وتنطلق المباراة الأربعاء في تمام الساعة 20:00 بتوقيت القاهرة، 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، وغير مذاعة عربيًا حتى الآن.

وسيخوض المدرب “كيكي سيتين” ثاني مبارياته مع الفريق الكتلوني، عقب الفوز على غرناطة بهدف دون رد، في أول مبارياته.

ويعتبر نادي إيبيزا خصمًا مجهولاً أمام الجهاز الفني للبلاوجرانا، وهذا نظرًا لعدم تواجد النادي في الدرجة الممتاز في إسبانيا.

ومن المنتظر أن يدفع المدرب الذي اعتمد على ثمانية عناصر من أكاديمية “اللاماسيا”، ببعض اللاعبين الشباب خلال لقاء جولة الـ32، وسوف تتابع جماهير البلاوجرانا المباراة ضد إيبيزا، من أجل رؤية بعض المواهب الشابة، والتي سيكون أهمها الثنائي “ريكي بويج وفاتي”.

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وسيغيب عن المباراة بطلب من سيتين الثلاثي “ميسي وبوسكيتس وبيكيه” من أجل منحهم قسطًا من الراحة.

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إيبيزا 0-0 برشلونة

????ملعب إيبيزا (جزيرة إيبيزا – إسبانيا)

???? كأس ملك إسبانيا – دور الـ32

⏰ تنطلق الساعة (18:00 جرينيتش)

البث الكتابي المباشر لحظة بلحظة



