رسميًا | الاتفاق السعودي يضم وليد آزارو من الأهلي

أعلن نادي الاتفاق السعودي رسميًا اليوم الأربعاء ضم المهاجم المغربي وليد أزارو إلى صفوف الفريق الأول، بعقد إعارة من الأهلي المصري حتى نهاية الموسم الجاري.

وذكر نادي الاتفاق عبر حسابه على شبكة التواصل الإجتماعي “تويتر” :”أنهت إدارة نادي الاتفاق تعاقدها مع المهاجم المغربي وليد أزارو بنظام الإعارة لنهاية الموسم الحالي قادما من النادي الأهلي المصري.”

وكان أزارو إنضم إلى الأهلي قادمًا من الدفاع الحسني الجديدي في يونيو 2017، وتوج هدافًا للدوري المصري الممتاز لموسم 2017 / 2018 برصيد 18 هدفًا.

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ويحتل الاتفاق المركز العاشر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (دوري المحترفين السعودي) برصيد 17 نقطة حصدها خلال 14 مباراة خاضها حتى الآن.

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