بلاتيني يعود إلى أضواء كرة القدم بعد غياب دام خمسة أعوام

يبدو أن عودة ميشيل بلاتيني أسطورة الفرنسية ورئيس الاتحاد الأوروبي السابق إلى عالم كرة القدم باتت قريبة بعد انتهاء ايقافه الكروي، ذلك من بوابة الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين (فيفبرو) بحسب رئيسه الفرنسي فيليب بيات الذي أكد الأربعاء في تصريح لوكالة فرانس برس أن بلاتيني سيكون مستشاره الشخصي.

وأكد بيات ما ذكرته صحيفة ليكيب الفرنسية “بالنظر إلى الهالة التي يتمتع بها، مهاراته الشخصية، والمعرفة والوظائف التي شغلها، فهو شخص هام سيتم الأستماع إليه على أعلى المستويات”.

وأضاف “أنا أعرفه منذ عام 1972! وبما أنه حر فقد سهل هذا الأمر التقارب. بما أنه متطوع ولا يشغل منصبا إنتخابيًا، لا يوجد ما يمنعنا من التحدث حتى الآن”.

وأوقف بلاتيني (64 عامًا) الذي ترأس “ويفا” بين 2007 و2015، عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لثمانية أعوام في منتصف ديسمبر 2015، لتقلصها محكمة التحكيم الرياضي إلى أربع سنوات في العام التالي، بسبب قبوله دفعة مشبوهة عام 2011 بقيمة مليوني دولار عن عمل أستشاري قام به عام 2002 لرئيس السابق للاتحاد الدولي للعبة السويسري جوزيف سيب بلاتر الموقوف بدوره ستة أعوام، دون أن يكون مرتبطًا معه بعقد مكتوب.

وأنتهت عقوبة إيقاف بلاتيني في 6 أكتوبر الماضي، ومنذ ذلك الحين أوضح نجم منتخب فرنسا السابق الذي ترشح سابقًا لرئاسة فيفا، إنه سيعود لعالم كرة القدم.

وأمل بيات أن ينعكس تأثير نجم يوفنتوس السابق على “فيفبرو” بالمضي قدمًا في العديد من القضايا، بما في ذلك “الأتفاق الأوروبي الجماعي، الجداول الزمنية للبطولات، إلخ”.

Advertisements

وقال بيات الذي يشغل أيضًا منصب الرئيس المشترك لنقابة لاعبي كرة القدم المحترفين في فرنسا “لقد كان (بلاتيني) دومًا في صف اللاعبين. عندما كان رئيسا للاتحاد الأوروبي، تمكن من فرض آرائه، لأنه ميشال بلاتيني والأندية الكبيرة كانت تستمع إليه”.

ويأتي الإعلان عن تعيين بلاتيني في منصبه الجديد قبل عامين من الإنتخابات المقبلة لرئاسة الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين، والتي لن يرأسها بيات مرة أخرى، ما فتح الباب أمام التساؤلات ما إذا كانت هذه خطوة أولى نحو خلافته.

وعلق بيات رداً على ذلك “هناك من يتخيل أن بلاتيني يسعى للخلافة أنه من السابق لأوانه! من أجل ترشيح نفسك، يجب أن تثبت نفسك أولاً لا يوجد أي تناقض بين مغادرتي والطريق المحتمل الذي يمكن أن يؤدي إلى ذلك (خلافة بلاتيني). ليس لدينا مصالح متباينة.

لجنة الحوكمة بفيفا توصي بمحاكمة بلاتر وبلاتيني لاستعادة أموال الاتحاد

يويفا يُعارض فكرة تنظيم البرتغال وإسبانيا للمونديال مع المغرب