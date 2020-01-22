العين يحتكر جوائز الشهر في الدوري الإماراتي

كشفت رابطة دوري الخليج العربي الإماراتي اليوم الأربعاء، عن الفائزين بجوائز الأفضل في شهر ديسمبر الماضي. ونال خالد عيسي، حارس مرمى فريق العين، على جائزة أفضل حارس مرمى، وفاز زميله نادر يحيى بجائزة أفضل لاعب، وفوك راسوفيتش، مدرب الظفرة، بجائزة أفضل مدرب. وقدمت الرابطة التهنئة للفائزين بالجوائز من خلال الحساب الرسمي لها عبر موقع “تويتر” للتواصل الإجتماعي. ويحتل العين المركز الخامس في الدوري برصيد 21 نقطة، فيما يحتل الظفرة المركز السادس برصيد 20 نقطة. الميركاتو الشتوي | العين الاماراتي يعلن رحيل الجزائري مزيان إلى الترجي مدرب العين الجديد يُحدد أهدافه فيما تبقى من مباريات هذا الموسم Advertisements العين يختار مدربًا برتغاليًا لإنقاذ موسم الفريق العين يعود لفصوله الباردة ويخسر أمام شباب أهلي دبي أهداف مباراة العين وشباب الأهلي دبي فى دوري الخليج العربي الإماراتي أهداف مباراة العين والنصر فى كأس الخليج العربي الإماراتي العين يودع كأس الخليج العربي ليترك النصر يواجه شباب أهلي دبي في النهائي

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