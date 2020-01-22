بث مباشر | مشاهدة السعودية وأوزبكستان في نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مباراة السعودية وأوزبكستان في نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا، ظهر اليوم الاربعاء 22-1-2020.
تنطلق المباراة في تمام الساعة 10:15 بتوقيت جرينيتش، 12:15 بتوقيت مصر، 13:15 بتوقيت السعودية.
يقام اللقاء على ملعب راجامانجالا الدولي في العاصمة التايلاندية بانكوك، وسينقل على قناة الكأس الثالثة بتعليق الدكتور محمد السعدي، وعلى قناة بي إن سبورتس الخامسة بتعليق حسن العيدروس.
ويسعى منتخب السعودية لضرب عصفورين بحجر واحد بالفوز بهذه المباراة، كي يضمن تأهله المباشر إلى نهائيات دورة الالعاب الاولمبية في طوكيو 2020، وللانتقام للإمارات بعدما سقطت بنتيجة كارثية أمام أوزبكستان بخمسة اهداف لهدف في ربع النهائي.
لكن مهمة السعودية ليست بالسهلة أمام منتخب متطور هجوميًا مثل منتخب أوزبكستان، خاصة وأن الجمهور سيساندهم بما أن السعودية أقصت تايلاند من ربع النهائي بهداف الحمدان.
السعودية 1-0 أوزبكستان
????ملعب راجامانجالا (بانكوك- تايلاند)
???? كأس آسيا تحت 23 عامًا – نصف النهائي
انتهت
– البث المباشر ينطلق قبل ساعة من المباراة ..
– منتخب السعودية يسعى للتواجد للمرة الثالثة في تاريخه بدورة الألعاب الأولمبية..ولتسجيل أول مشاركة في الأولمبياد منذ أتالانتا 96!
– قم بتحديث الصفحة اول باول ليصلك كل جديد عن المباراة..
– ???? صباح الفل على الناس الكل، نتمنى التوفيق للسعودية اليوم
– سيكون معكم على مدار هذا اللقاء “محمود ماهر” من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365.
– تحديث الصفحة “ريفريش” كل 30 ثانيةفقط، هو ما عليك فعله ليصلك كل جديد عن المباراة واحداثها وتفاصيلها.
– البث يتضمن البطاقات والتغييرات والفرص وبعض اللقطات المثيرة للجدل..
- تشكيلة السعودية اليوم: محمد اليامي – عبد الباسط هندي – حسان تمبكتي – سامي النجعي – عبد الرحمن غريب – عبد الله الحمدان – أيمن خليف – خالد الدبيش – علي الحسن – مختار علي – سعود عبد الحميد.
- تشكيلة أوزبكستان اليوم: نيماتوف – علي جانوف – علي جانوف – علي كولوف – كوبيلوف – كودير كولوف – جانييف – عبدالله لاييف – ياخشيبوييف – عبده كيبويف – بوزوروف.
- 1″ الدقيقة الأولى من المباراة .. بالتوفيق لممثل العرب الوحيد في هذه التصفيات الآسيوية الصعبة.
- 9″ ⚠️ بطاقة صفراء للاعب أوزبكستان إسلامجون كوبيلوف
- 10″ مرور عشر دقائق ولا يزال جس النبض من الفريقين، السعودية تلعب بحذر كبير خوفًا من سيناريو الإمارات. وهذا المطلوب
- 15″ التعادل السلبي سيد الموقف حتى هذه اللحظة مع أفضلية لمنتخب السعودية.
- 30″ محاولة وحيدة على المرمى من نصيب لاعب السعودية عبد الله الحمدان الذي لم يوفق في تسجيلها.
- 35″ شوط أول قوي .. انضباط دفاعي عند أوزبكستان ورجوع سريع دائم عند فقدان الكرة.
- 37″ السعودية تلعب بثقة ونجحت على مدار الشوط الأول في منع هجمات أوزبكستان.
- 40″ الضغط مستمر على حائز الكرة من لاعبي السعودية على لاعبي أوزبكستان.
- 45″ صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل 0-0..تعادل مستحق بين الطرفين في ظل النظامية الكبيرة في مستوى السعودية وأوزبكستان.
- شوط جميل كان ينقصه الأهداف ..
- استراحة ونعود معكم في الشوط الثاني
- 45″ انطلاقة الشوط الثاني… أفضلية للأوزباك في أول الدقائق.
- 48″ ⚠️ بطاقة صفراء لمدافع منتخب السعودية عبد الباسط هندي
- 50″ هجمة مرتدة سعودية…أووووووووه…عبد الرحمن غريب يُضيع فرصة هدف على السعودية بتصويب كرة متسرعة خارج المرمى، كان يستطيع التصرف بشكل أفضل من ذلك!!
- 55″ أووووووووووه….إنفرااااد لمهاجم منتخب أوزبكستان رقم 10 “عبد الخاليقوف” الذي تسلم كرة عرضية في ظهر المدافعين ومهدها لنفسه قبل أن يسدد، لكن الحارس اليامي ينقذها ببراعة.
- 56″ ⚠️ بطاقة صفراء للاعب أوزبكستان عبد الله لييف
- 59″ ⚠️ بطاقة صفراء للاعب السعودية علي الحسن
- 68″ ???? أول تغيير للسعودية بخروج أيمن خليف ونزول حسين العيسى
- 68″ خروج عبد الخالق أوف ونزول كينجاباييف كأول تغيير لأوزباكستان.
- 74″ ثاني تغييرات منتخب أوزبكستان بنزول توختاسينوف بدلاً من بوزووف
- 76″ ⚠️ سعود عبد الحميد يتلقى بطاقة صفراء ثالثة لمنتخب السعودية اليوم
- 79″ مدرب السعودية يجهز لإجراء تغييرات قد تقلب المقابلة رأسًا على عقب..
- 80″ ???? مشاركة ناصر العمران بدلاً من الحسن في تشكيلة السعودية.
- 83″ ???? التغيير الأخير للسعودية بنزول الغنام بدلاً من الناجي
- 88″ ????⚽️ جوووووووووول….هدف قاااااااتل للسعودية..حلقت الصقور عاليًا في سماء بانكوك…تصويبة صاروخية من ناصر العمران من على قوس منطقة الجزاء الأوزباكية بعد تشتيت سيء برأسية من المدافع رقم 3، لترتطم بعبد الله الحمدان وتغير اتجاهها وتذهب قوية للغاية لا تصد ولا ترد في المرمى…
- 89″ أمممم..الهدف لم يسجل باسم ناصر العمران بل لعبد الله الحمدان…ليست مشكلة، المهم السعودية في المقدمة على حساب أوزبكستان..
- 90″ جوووووووووول….عبد الرحمن غريب يكلل مجهوداته ويسجل الهدف الثاني ويهنيها ويحسم التأهل التاريخي إلى النهائي والعودة السعودية بشكل رسمي لأولمبياد طوكيو.
- 90″ خطأ فادح من حارس مرمى أوزبكستان تقدم من أجل عمل زيادة عددية في ركلة ركنية، لترتد الهجمة ويسدد عبد الرحمن غريب من مسافة 40 ياردة.
- 91″ الحكم يراجع الفار .. ويقرر إلغاء الهدف بداعي تسلل عبد الرحمن غريب..
- 92″ صافرة نهاية المباراة بفوز السعودية 1-0 .. أخيرًا عاد المنتخب السعودي إلى الأولمبياد!
- فرحة عارمة بين لاعبي المنتخب السعودي..ألف ألف مبروك التأهل.
- أفضل انتقام ممكن من أوزبكستان بعد ما فعلته أمام الإمارات.
- إلى هنا ينتهي هذا البث.
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