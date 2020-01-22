بث مباشر | مشاهدة السعودية وأوزبكستان في نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مباراة السعودية وأوزبكستان في نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا، ظهر اليوم الاربعاء 22-1-2020.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 10:15 بتوقيت جرينيتش، 12:15 بتوقيت مصر، 13:15 بتوقيت السعودية.

يقام اللقاء على ملعب راجامانجالا الدولي في العاصمة التايلاندية بانكوك، وسينقل على قناة الكأس الثالثة بتعليق الدكتور محمد السعدي، وعلى قناة بي إن سبورتس الخامسة بتعليق حسن العيدروس.

ويسعى منتخب السعودية لضرب عصفورين بحجر واحد بالفوز بهذه المباراة، كي يضمن تأهله المباشر إلى نهائيات دورة الالعاب الاولمبية في طوكيو 2020، وللانتقام للإمارات بعدما سقطت بنتيجة كارثية أمام أوزبكستان بخمسة اهداف لهدف في ربع النهائي.

لكن مهمة السعودية ليست بالسهلة أمام منتخب متطور هجوميًا مثل منتخب أوزبكستان، خاصة وأن الجمهور سيساندهم بما أن السعودية أقصت تايلاند من ربع النهائي بهداف الحمدان.

السعودية 1-0 أوزبكستان

????ملعب راجامانجالا (بانكوك- تايلاند)

???? كأس آسيا تحت 23 عامًا – نصف النهائي

انتهت

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– البث المباشر ينطلق قبل ساعة من المباراة ..

– منتخب السعودية يسعى للتواجد للمرة الثالثة في تاريخه بدورة الألعاب الأولمبية..ولتسجيل أول مشاركة في الأولمبياد منذ أتالانتا 96!

– قم بتحديث الصفحة اول باول ليصلك كل جديد عن المباراة..

– ???? صباح الفل على الناس الكل، نتمنى التوفيق للسعودية اليوم

– سيكون معكم على مدار هذا اللقاء “محمود ماهر” من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365.

– تحديث الصفحة “ريفريش” كل 30 ثانيةفقط، هو ما عليك فعله ليصلك كل جديد عن المباراة واحداثها وتفاصيلها.

– البث يتضمن البطاقات والتغييرات والفرص وبعض اللقطات المثيرة للجدل..

تشكيلة السعودية اليوم: محمد اليامي – عبد الباسط هندي – حسان تمبكتي – سامي النجعي – عبد الرحمن غريب – عبد الله الحمدان – أيمن خليف – خالد الدبيش – علي الحسن – مختار علي – سعود عبد الحميد.

محمد اليامي – عبد الباسط هندي – حسان تمبكتي – سامي النجعي – عبد الرحمن غريب – عبد الله الحمدان – أيمن خليف – خالد الدبيش – علي الحسن – مختار علي – سعود عبد الحميد. تشكيلة أوزبكستان اليوم: نيماتوف – علي جانوف – علي جانوف – علي كولوف – كوبيلوف – كودير كولوف – جانييف – عبدالله لاييف – ياخشيبوييف – عبده كيبويف – بوزوروف.

نيماتوف – علي جانوف – علي جانوف – علي كولوف – كوبيلوف – كودير كولوف – جانييف – عبدالله لاييف – ياخشيبوييف – عبده كيبويف – بوزوروف. 1″ الدقيقة الأولى من المباراة .. بالتوفيق لممثل العرب الوحيد في هذه التصفيات الآسيوية الصعبة.

9″ ⚠️ بطاقة صفراء للاعب أوزبكستان إسلامجون كوبيلوف

10″ مرور عشر دقائق ولا يزال جس النبض من الفريقين، السعودية تلعب بحذر كبير خوفًا من سيناريو الإمارات. وهذا المطلوب

15″ التعادل السلبي سيد الموقف حتى هذه اللحظة مع أفضلية لمنتخب السعودية.

30″ محاولة وحيدة على المرمى من نصيب لاعب السعودية عبد الله الحمدان الذي لم يوفق في تسجيلها.

35″ شوط أول قوي .. انضباط دفاعي عند أوزبكستان ورجوع سريع دائم عند فقدان الكرة.

37″ السعودية تلعب بثقة ونجحت على مدار الشوط الأول في منع هجمات أوزبكستان.

40″ الضغط مستمر على حائز الكرة من لاعبي السعودية على لاعبي أوزبكستان.

45″ صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل 0-0..تعادل مستحق بين الطرفين في ظل النظامية الكبيرة في مستوى السعودية وأوزبكستان.

شوط جميل كان ينقصه الأهداف ..

استراحة ونعود معكم في الشوط الثاني