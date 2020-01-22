رياضة | عاجل.. الأهلي يتعاقد مع "بلدوزر" سيراميكا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يتعاقد مع "بلدوزر" سيراميكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مسؤولو النادي الأهلي في الحصول علي خدمات محمد ناصر الشهير بالبلدوزر مدافع الفريق الكروي الأول والشباب تحت ٢١ سنة بنادي سيراميكا لمده ٦ أشهر علي سبيل الإعارة.

وكان عمرو أنور المدير الفني لفريق الشباب بالنادي الأهلي مواليد ٩٩ قد أوصى لجنتي التطوير والتعاقدات بضروره حسم صفقه مدافع سيراميكا خلال فتره الانتقالات الشتويه في يناير الجاري سواء بالبيع أو الإعارة في ظل الإمكانيات الفنية العالية والقوه الجسمانية التي يمتلكها بلدوزر سيراميكا كما يطلقون عليه والذي يعد الهداف الأول لفريق شباب ناديه رغم كونه يلعب في مركز المساك برصيد ١٢ هدفًا.

ومن جانبه أبدى عمرو أور سعادته بإتمام صفقه مدافع سيراميكا صاحب ال١٨٦سم علي سبيل الإعارة متوقعأ للاعب أن يكون ضمن نجوم الفريق الأول في أقرب وقت حال مشاهدة الخواجة السويسري رينيه فايلر لفيديوهات اللاعب الخاصه أو على الطبيعة مستقبلا مع فريق شباب الأهلي مبديآ شكره لمسؤولي سيراميكا وبالتحديد معتز البطاوي المشرف العام علي الكره والذي وافق علي انضمام اللاعب على سبيل الإعارة بجانب زميله علي الملواني صانع ألعاب فريق الشباب مواليد ٢٠٠٠