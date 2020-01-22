رياضة | حسام البدري يعلق على عودة عمرو وردة للمنتخب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسام البدري يعلق على عودة عمرو وردة للمنتخب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر عن إمكانية ضم لاعب لاريسا اليوناني عمرو وردة، خلال المعسكرات المقبلة للفراعنة.

وآسفرت قرعة الدور الثانى للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 التى أجريت امس عن تواجد الفراعنة ضمن المجموعة السادسة بجانب كل من ليبيا والجابون وأنجولا.

وقال البدري فى تصريحات تليفزيونية عبر قناة "القاهرة والناس"، عن إمكانية ضم عمرو وردة للمنتخب :" لا يوجد تحفظ على اي اسم، وعمرو وردة إذا احتاجته سوف أضمه، والفترة القادمة صعبة على المنتخب ونسعي لإختيار القوام الأفضل".

مواعيد مباريات منتخب مصر فى تصفيات كأس العالم

الجولة الأولى: من 5 إلى 13 أكتوبر 2020

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الجولة الثانية: من 9 إلى 17 نوفمبر 2020

الجولتان الثالثة والرابعة: من 22 إلى 30 مارس 2021

الجولة الخامسة: من 30 أغسطس إلى 7 سبتمبر 2021

الجولة السادسة: من 4 إلى 12 أكتوبر 2021

