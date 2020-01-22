رياضة | مفاجأة.. فايلر يمنح الضوء الأخضر للأهلي لرحيل أجنبي جديد بعد أزارو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. فايلر يمنح الضوء الأخضر للأهلي لرحيل أجنبي جديد بعد أزارو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي الاتفاق السعودي عن التعاقد مع المغربي وليد أزارو لاعب النادي الأهلي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وفي مفاجأة مدوية، أبلغ السويسري فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، موافقته على رحيل الأنجولى جيرالدو كوستا عن صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، رغم إعارة المغربى وليد أزارو.

وكانت تقارير، قد أكدت ان الأهلى يترقب وصول عروض برازيلية للحصول على خدمات اللاعب، كما يترقب ايضا موقف اللاعب من عرض الصفاقسى التونسى.

وجاء قرار فايلر، بسبب رغبته في تقليص عدد اللاعبين تحت رأس الحربة، وعدم اقتناع السويسرى رينيه فايلر بإمكانيات جيرالدو الفنية.