رياضة | 9 مغاربة في الدوري السعودي.. هل يسير وليد أزارو على خطاهم؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 9 مغاربة في الدوري السعودي.. هل يسير وليد أزارو على خطاهم؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي الاتفاق السعودي اليوم الأربعاء، تعاقده رسميًا مع المهاجم المغربي وليد أزارو قادمًا من النادي الأهلي المصري لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وتعاقد نادي الاتفاق السعودي مع المهاجم المغربي "أزارو" على سبيل الإعارة مقابل 300 ألف دولار للنادي الأهلي و500 ألف دولار سيحصل عليهم اللاعب.

وجاءت إعارة المغربي وليد أزارو من اجل افساح مكان في قائمة الأهلي لقيد المهاجم السنغالي الجديد أليو بادجي في قائمة الفريق، وذلك بناءًا على رغبة المدرب السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق الأحمر.

و أصبح المغربي وليد أزارو اللاعب الحادي عشر من المغرب الذي يشارك بالدوري السعودي في الموسم الحالي 2019 - 2020، حيث تضم أندية السعودية 10 لاعبين مغاربة بالوقت الحالي، أبرزهم عبد الرزاق حمد الله هداف النصر السعودي.

- ماذا قدم "المغاربة" مع الأندية السعودية بالموسم الحالي؟

ثنائي النصر:

يُعد الثنائي عبد الرزاق حمدالله ونور الدين أمرابط لاعبا فريق النصر هما أبرز اللاعبين المغاربة بالدوري السعودي هذا الموسم، ويقدم الثنائي مستويات رائعة رفقة "العالمي" بالموسم الحالي.

ولعب عبد الرزاق حمد الله 16 مباراة مع النصر في مختلف البطولات بالموسم الحالي، سجل 16 هدفًا، وصنع 3 أهداف في دقائق لعب بلغت 1421 دقيقة، بينما شارك نور الدين أمرابط في 18 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع 5 أهداف في اجمالي دقائق لعب 1607 دقيقة.

كريم الأحمدي:

خاض كريم الأحمدي مع فريق اتحاد جدة 14 مباراة في مختلف البطولات هذا الموسم بواقع 1260 دقيقة لعب، واستطاع إحراز هدف وحيد، بينما حصل على 5 بطاقات صفراء.

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ثنائي أبها:

يضم فريق أبها لاعبين من المغرب هما، حارس المرمي عبد العالي المحمدي، ولعب 16 مباراة مع الفريق هذا الموسم، حافظ على نظافة شباكه في 4 مباريات واستقبلت شباكه 23 هدفًا، أما الثاني هو المدافع أمين عطوشي ولعب 16 مباراة ايضًا مع الفريق بواقع 1440 دقيقة لعب سجل هدفين وحصل على انذارين.

داودي وفوزير:

يضم فريق الرائد الثنائي المغربي جلال داودي ومحمد فوزير بالموسم الحالي، ويقدم الثنائي عروضًا مميزة رفقة الفريق هذا الموسم، حيث شارك "داودي" في 14 مباراة بواقع 1187 دقيقة لعب، وسجل 6 أهداف وحصل على 7 انذارات، بينما خاض "فوزير" 15 مباراة بواقع 1335 دقيقة لعب، سجل 3 أهداف وحصل على انذارين.

مروان سعدان:

من نجوم المغرب في الدوري السعودي اللاعب مروان سعدان لاعب فريق الفتح، وخاض 16 مباراة بالموسم الحالي سجل 5 أهداف وحصل على 3 انذارات خلال 1440 دقيقة لعب فعلية.

يوسف الجبلي:

لاعب مغربي يحمل الجنسية الهولندية ويلعب ضمن صفوف فريق الفيصلي، خاض مع فريقه 18 مباراة هذا الموسم بواقع 1315 دقيقة، سجل 4 أهداف وصنع 6 أهداف.

ادريس فتوحي:

لاعب مغربي اخر يتواجد في الدوري السعودي وهو ادريس فتوحي والذي يلعب في صفوف فريق الحزم، حيث خاض 14 مباراة في مختلف البطولات مع فريقه بالموسم الحالي بواقع 1252 دقيقة لعب، سجل هدفين وصنع مثلهما.