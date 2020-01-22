رياضة | الأهلي يقيد أليو بادجي في قائمته المحلية

أنهى نادي الأهلي إجراءات قيد أليو بادجي مهاجم الفريق الجديد في قائمته المحلية كبديل عن وليد أزارو الذي انتقل إلى فريق الاتفق السعودي على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور.

وكشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن وصول البطاقة الدولية للسنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق الأحمر الجديد والذي تم التعاقد معه قادمًا من رابيد فيينا النمساوي لمدة ٤ مواسم ونصف مقابل ٢ مليون يورو.

وحدد السنغالي أليو بادجي رقم قميصه وهو رقم 27 مع المارد الأحمر على أن يخوض به أول مبارياته عقب قيده محليًا وإفريقيًا.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي التونسي، مساء يوم 26 يناير الجاري على ملعب السلام الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.