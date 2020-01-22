رياضة | نجم توتنهام يصدم ريال مدريد ويختار وجهته المقبلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم توتنهام يصدم ريال مدريد ويختار وجهته المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف موقع فوتبول إيطاليا، تطور جديد في صفقة الدولي الدنماركي كريستيان إريكسن نجم فريق توتنهام.

وأخطر النجم الدنماركي مسئولو نادي توتنهام هوتسبير الذي يلعب له حاليًا برغبته في الرحيل الى إنتر ميلان خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأشار الموقع، إلى أن إريكسن على وشك الانضمام إلى إنتر هذا الأسبوع، لكن بعض التعقيدات جعلت المفاوضات الجارية متوقفة قليلًا.

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وأضاف الموقع أن اللاعب تم اختياره من قبل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو للمشاركة في مباراة الفريق ضد نورويتش سيتي ضمن منافسات الجولة الـ24، ولكن ’’سكاي سبورت إيطاليا’’ تدعي أنه التقى مع مسئولي النادي، لمحاولة الضغط عليهم من أجل الانتقال إلى نيراتزوري.

وأفادت الأنباء أن لاعب خط الوسط الدنماركي يرغب في انتقاله بالفعل هذا الشتاء، حيث ينتهي عقده بعد الموسم وقد يغادر في يوليو مجانًا بغض النظر عن ذلك.

وكان إريكسن محط اهتمام ريال مدريد خلال الفترة الماضية، وكان يخطط الريال لضمه في نهاية الموسم مجانا، ولكن برغبة اللاعب الجديدة في الانتقال للإنتر تكون قصته قد انتهت مع الفريق الملكي.