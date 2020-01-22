رياضة | السعودية تقهر أوزبكستان وتتأهل لأولمبياد طوكيو (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السعودية تقهر أوزبكستان وتتأهل لأولمبياد طوكيو (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأهل المنتخب السعودي إلى نهائي كأس أمم آسيا تحت 23 سنة وأولمبياد طوكيو 2020 بعد تغلبه على منتخب أوزبكستان بهدف نظيف في نصف نهائي البطولة المقامة في دولة تايلاند.

ونجح المنتخب السعودي في تسجيل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 87 عن طريق عبد الله الحمدان بعد تسديدة قوية من ناصر العمران ارتطمت بالحمدان ليغير اتجاهها نحو المرمى.

ويلعب الأخضر في المباراة النهائية يوم الأحد المقبل مع الفائز من مباراة أستراليا وكوريا الجنوبية اليوم.