رياضة | مكافأة خاصة واستفسار.. أهم ما جاء في جلسة الخطيب وعبد الحفيظ بالأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مكافأة خاصة واستفسار.. أهم ما جاء في جلسة الخطيب وعبد الحفيظ بالأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على حضور جزء من مران الفريق الصباحي والذي أقيم اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وعقد بيبو جلسة خاصة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، على هامش المران، للإطمئنان منه على أحوال الفريق قبل مباراة النجم الساحلي التونسي، بدوري أبطال إفريقيا.

وكشف مصدر داخل النادي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" عن كواليس ما دار بين الخطيب وعبدالحفيظ، خلال هذا الشأن.

وأضاف المصدر : "بيبو اتفق مع عبدالحفيظ على تخصيص مكافأة غير المتفق عليها باللائحة، من أجل تحفيز اللاعبين لتحقيق الفوز على النجم الساحلي، على أن تتضاعف في حال الفوز على الهلال السوداني بالجولة الأخيرة في السودان وتحقيق الصعود".

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وتابع: "كما استفسر بيبو من مدير الكرة، حول أخر تطورات تجديد عقود الرباعي أحمد فتحي وحسام عاشور ووليد سليمان وشريف إكرامي، والتي أكد عليها عبدالحفيظ بأن كل الأمور تسير على ما يرام وسيتم الإعلان عن التجديد فور الانتهاء من المعترك الإفريقي".

واختتم: "الخطيب حريص دائمًا على متابعة أحوال فريق الكرة، وأخر مستجداته خاصةً أن الجميع يطمح هنا للعودة بحمل البطولة الإفريقية مجددًا".

ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي التونسي، مساء الأحد المقبل على ملعب السلام الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 7 نقاط، خلف المتصدر النجم الساحلي التونسي برصيد 9 نقاط، ويحل الهلال ثالثًا برصيد 6 نقاط، وفي مؤخرة الجدول بلاتينيوم ستارز بنقطة وحيدة وخرج من المنافسة.