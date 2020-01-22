رياضة | صفقة غريبة.. ريال مدريد يربط "لينكولن" بالعافية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقة غريبة.. ريال مدريد يربط "لينكولن" بالعافية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهى نادي ريال مدريد الإسباني الاتفاق على ضم موهبة برازيلية جديدة لصفوف الملكي بعد أيام من ضم رينير خيسوس قادمًا من فلامنجو البرازيلي.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن ريال مدريد توصل لاتفاق جديد مع فلامنجو لضم المهاجم البرازيلي الشاب لينكولن على أن يبقى في صفوف فريقه الحالي، دون الإعلان عن مدة ذلك، مع إلزام النادي البرازيلي بإبلاغ الملكي بأي عروض يتلقاها اللاعب وتكون الأولوية للميرنجي حال تطابق العرض الجديد مع عرض ريال مدريد.

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ومدد فلامنجو عقد لينكولن، حتى عام 2023، بشرط جزائي قيمته 54 مليون يورو.

ويضم ريال مدريد 3 لاعبين برازيليين شبان وهم فينيسيوس ورودريجو ورينير، ومن المحتمل أن يكون لينكولن هو الرابع في صفوف الميرنجي.

ويرغب فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، في السيطرة على المواهب البرازيلية الصاعدة، حتى لا يتكرر فشل التعاقد مع البرازيلي نيمار في 2013 والذي انتقل إلى برشلونة وقتها.