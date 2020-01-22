رياضة | تدريب مكثف للحكام على تقنية الـVAR

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تدريب مكثف للحكام على تقنية الـVAR والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقوم لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال الغندور بتدريب الحكام خلال الايام الحالية على تقنية حكم الفيديو VAR، تمهيدًا لتطبيق التقنية خلال الفترة المقبلة ببطولة الدوري المصري.

ويتدريب الحكام بشكل مكثف داخل ستاد القاهرة الدولي بحضور عدد من المحاضرين من أجل أن يكون الحكام على اتم الإستعداد لتطبيق التقنية خلال الفترة القادمة بالبطولة المصرية.

وكان محمد فضل عضو لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمُكلف بالمشروع قد صرح من قبل أن البرنامج الزمني الموضوع يؤكد تطبيق التقنية VAR بداية من الدور الثاني لمسابقة الدوري الممتاز .

ويذكر أن منذ أيام وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي إجراءات تعاقد الاتحاد المصري لكرة القدم مع الشركة الأجنبية المعنية بتطبيق تقنية حكم الفيديو VAR فى منافسات الدوري المصري، وذلك بعد اتفاق الاتحاد مع الشركة على كافة البنود، وأبرزها أن يستمر العقد لمدة 3 سنوات ونصف.