رياضة | عاجل.. برشلونة يحدد بديل صفقة أوباميانج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. برشلونة يحدد بديل صفقة أوباميانج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت بعص التقارير أن برشلونة يسعى في الحصول على خدمات النجم الجابوني مهاجم أرسنال بيير إيمريك أوباميانج في يناير بدلاً من لويس سواريز بعد إصابته الأخيرة .

سيظل الفريق الكتالوني بدون سواريز حتى مايو بعد إجبار لاعب أوروجواي الدولي على إجراء عملية جراحية لإصابة في الركبة.

يدعي موندو ديبورتيفو أن مدرب برشلونة الجديد كيك سيتيان يتطلع إلى تعزيز خطه الأمامي وهو حريص على ضم مهاجم آرسنال أوباميانج.

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سجل أوباميانج 16 مرة في 26 مباراة مع الجانرز هذا الفصل وهو صديق مقرب من ثنائي برشلونة صامويل أومتيتي وعثمان ديمبلي ، حيث لعب معهم في فريق بوروسيا دورتموند.

حاول لاعب الجابون الدولي التقليل من الحديث عن الابتعاد عن استاد الإمارات في وقت سابق من هذا الشهر ، لكن الشائعات لا تزال قائمة حول رغبة المهاجم في مواجهة تحدٍ جديد في مكان آخر.

تشير التقارير إلى أن برشلونة يدرك أنه سيكون من الصعب إبرام صفقة في يناير ، لكن أمامهم خيارات أخرى - مثل رودريجو من فالنسيا - في الاعتبار كبديل لصفقة أوباميانج.