رياضة | ليفربول يحدد سعر نجمه رسميا

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أفادت بعض التقارير إن ليفربول على استعداد لبيع جناح الفريق شاكيري إذا تم تقييمها بقيمة 25.5 مليون جنيه إسترليني.

شارك لاعب منتخب سويسرا الدولي في 10 مباريات مع فريق ريدز في جميع المسابقات هذا الموسم ، ثلاث منها فقط في البداية.

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ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الميرور" أن تم ربط روما وإشبيلية بقوة مع شاكيري ، فقد تعثر ليفربول بالفعل على أساليب القروض من كلا الناديين.

يشير التقرير إلى أن قادة الدوري الإنجليزي الممتاز لا يتطلعون إلى بيع اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا في يناير ، لكن هذا الموقف قد يتغير في نهاية الموسم إذا تم تقديم العرض المناسب.

تعاقد ليفربول مع شاكيري من ستوك سيتي في صفقة بقيمة 13 مليون جنيه إسترليني منذ 18 شهرًا ، وقد شارك في 40 مباراة مع فريق ميرسيسايد.