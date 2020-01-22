شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب السعودي يفوز على أوزبكستان ويحجز مقعده بأولمبياد طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق المنتخب الأولمبي السعودي لكرة القدم، فوزًا ثمينًا على نظيره أوزبكستان، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب راجامانجالا الدولي في مدينة بانكوك التايلاندية، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس آسيا تحت 23 عاما.

هدف المباراة القاتل سجله مهاجم السعودية عبدالله الحمدان في الدقيقة 87 من المباراة، ومن المنتظر أن يواجه الأخضر الفائز من مباراة أستراليا وكوريا الجنوبية في مباراة نهائي كأس آسيا تحت 23 عاما.