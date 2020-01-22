شكرا لقرائتكم خبر عن «بيلد»: بايرن ليس لديه النية لشراء «كوتينيو».. واللاعب يعود لبرشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت صحيفة «بيلد» الألمانية أن نادي بايرن ميونخ يدرس عدم تفعيل بند أحقية الشراء في عقده مع النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو، الذي يقضي الموسم في صفوفه على سبيل الإعارة من برشلونة.

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وكان «كوتينيو» قد انضم إلى البافاري مطلع هذا الموسم على سبيل الإعارة لمدة عام مع أحقية الشراء، عقب قضائه فترة صعبة في برشلونة.

وشارك البرازيلي في 23 مباراة هذا الموسم مع بايرن ميونخ في جميع البطولات أحرز خلالهم 7 أهداف وصنع مثلهم.

وأوضحت الصحيفة أن النادي الألماني لا تبدو لديه النية لتفعيل بند الشراء النهائي ما يعني عودة اللاعب إلى البلوجرانا بنهاية الموسم الجاري.